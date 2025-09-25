La película animada "Spider-Man: beyond the Spider-Verse" vuelve a cambiar su fecha de estreno

“Beyond the Spider-Verse” concluye una trilogía que comenzó con Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 y continuó con Spider-Man: Across the Spider-Verse de 2023.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse , la tercera entrega de la trilogía animada de Sony, ha adelantado su estreno al 18 de junio de 2027. La adaptación de Marvel estaba programada previamente para el 25 de junio.

La película se estrenará una semana después de la película de acción real Cómo entrenar a tu dragón 2 de Universal y el mismo día que la aventura animada de Disney Gatto .

“Beyond the Spider-Verse” concluye una trilogía que comenzó con Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 y continuó con Spider-Man: Across the Spider-Verse de 2023.

La serie se centra en Miles Morales, un estudiante de preparatoria de Brooklyn, quien se convierte en el nuevo Spider-Man y se une a otros Spiders de universos paralelos para salvar la ciudad de Nueva York —y otros lugares multiversales— de diversas amenazas. No se han revelado detalles de la trama de la tercera película, pero presumiblemente la historia trata sobre Miles Morales enfrentando otra crisis.

“Hemos creado lo que consideramos un final muy satisfactorio, y estamos deseando que los fans lo disfruten”, dijeron los cineastas Bob Persichetti y Justin K. Thompson el año pasado cuando fueron anunciados como codirectores . “Lo estamos dando todo”.

La serie "Spider-Verse" ha sido un éxito de taquilla; la original recaudó 384 millones de dólares a nivel mundial, además de ganar el Oscar a la mejor película de animación. "Across the Spider-Verse" tuvo una recaudación aún mayor, superando la recaudación total de su predecesora tras tan solo 12 días de estreno y culminando su recorrido con 690 millones de dólares a nivel mundial.