The Weeknd se despide oficialmente con sus shows en Argentina

The Weeknd.

El regreso de The Weeknd a Argentina está cada vez más cerca. Los shows que dará en el Estadio River Plate el 18 y 19 de octubre, producidos por DF Entertainment y presentados por Motorola, estarán sin dudas entre los acontecimientos musicales más importantes del año, no solo por la relevancia de The Weeknd en el panorama de la música actual, sino porque ahora se sabe que se trata de la última oportunidad para ver al artista en esta etapa que tanto le ha dado al pop.