Rompió el silencio el hombre que chocó a Thiago Medina: "Me siento muy culpable"

El exparticipante de Gran Hermano permanece internado desde el viernes a la noche a causa de un accidente vial con su moto.

José Fernando Córdoba, el hombre que manejaba el auto que chocó al exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina el viernes por la noche, habló por primera vez tras el incidente y reconoció que él fue el responsable de lo sucedido. Además, aseguró que desde que ocurrió el hecho, permanece en shock, con ansiedad y nervios, y se siente "muy culpable".

Durante una entrevista televisiva, uno de los testigos del choque que pudo hablar con Córdoba, reveló: "Él reconoce que hizo la maniobra, y dice que puso todas las luces, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante ".

A su vez, contó que el hombre involucrado en el accidente de Medina, que permanece en terapia intensiva y con pronóstico reservado, tiene "miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra". "Se siente muy culpable", declaró y agregó: "Dice 'no puedo dormir desde que sucedió el hecho'".

Por el momento, no hubo ninguna denuncia judicial contra Córdoba y habrá que esperar cómo avanza la causa. Del lado de la familia de la víctima, no hubo ningún dicho en su contra, solamente pidieron apoyo para el joven de 22 años que está en grave estado.

Según se pudo ver en las imágenes, el siniestro ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia , en la localidad de Francisco Álvarez , en el partido de Moreno. Fuentes del caso señalaron que el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Se presume que Córdoba quiso girar a la izquierda con su auto, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.

La salud de Thiago Medina: qué dice el último parte médico

En el último parte médico del la notificación oficial del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, los profesionales detallaron que Medina "permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva".

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días" en un trabajo del equipo de cirugía de tórax de este nosocomio.