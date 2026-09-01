De cuánto es la fortuna de Moses Itauma, el "nuevo Mike Tyson"

El púgil británico de 21 años quedó en el centro de la escena, tras una noche que cambió el rumbo de su carrera profesional y que le hizo ganar sus primeros millones.

El británico despertó comparaciones con una de las grandes figuras de los pesos pesados.

Moses Itauma es uno de los nombres que más rápido ganó espacio entre los pesos pesados y despertó el interés de muchos fanáticos que siguen de cerca la renovación de una de las categorías más tradicionales del boxeo. Nacido en Eslovaquia y criado en Inglaterra, el joven construyó una imagen que excede los resultados de cada combate y acumula millones de dólares.

La comparación con Mike Tyson acompañó buena parte de su ascenso, aunque el propio Itauma se encargó de marcar distancia con esa etiqueta. El apodo de "nuevo Tyson" nació por una combinación difícil de ignorar: precocidad, potencia y una marcada tendencia a buscar definiciones antes de que los combates llegaran a sus últimos asaltos.

Itauma nació el 28 de diciembre de 2004 en Kemarok, Eslovaquia, hijo de padre nigeriano y madre eslovaca. Su familia se trasladó a Inglaterra cuando él era muy pequeño y allí comenzó a desarrollar una carrera que rápidamente llamó la atención en el circuito amateur.

Antes de dar el salto profesional, acumuló una marca amateur de 24 victorias y ninguna derrota, con 11 triunfos por nocaut, además de éxitos en torneos juveniles internacionales . Su debut profesional llegó en enero de 2023, cuando venció a Marcel Bode, en Wembley.

A partir de entonces, el ascenso fue vertiginoso. Itauma comenzó a encadenar victorias y a dejar una imagen particularmente agresiva sobre el ring. En marzo de 2026, había detenido a 11 de sus primeros 13 rivales y que buena parte de esas definiciones habían llegado durante los primeros dos asaltos.

Uno de los triunfos que terminó de instalarlo entre los nombres a seguir fue el que consiguió frente a Dillian Whyte, en agosto de 2025. Itauma derribó al experimentado británico y el árbitro detuvo la pelea a los 119 segundos. Con ese resultado, llegó a 13 victorias como profesional, 11 de ellas por nocaut.

Su recorrido profesional estuvo marcado por definiciones contundentes sobre el ring. Instagram Moses Itauma

La comparación con Tyson tampoco surgió de la nada. El estadounidense se convirtió en campeón mundial de los pesados con apenas 20 años, cuatro meses y 23 días, un récord que permanece vigente. Itauma había reconocido que romper esa marca fue uno de sus objetivos al convertirse en profesional, aunque después admitió que entendió que el boxeo no permite controlar todos los tiempos de una carrera.

La pelea que le impidió convertirse en el "nuevo Tyson"

El 29 de agosto de 2026, Itauma tuvo la oportunidad de dar el salto definitivo. En el O2 Arena de Londres enfrentó al croata Filip Hrgovic por el título mundial pesado de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), en una pelea que podía convertirlo en uno de los campeones más jóvenes de la historia.

El comienzo fue acorde con las expectativas. Itauma dominó buena parte de los primeros ocho rounds, llegó a derribar a Hrgovic en el segundo y aparecía claramente por delante en las tarjetas de los tres jueces. Pero el panorama cambió en el noveno asalto. El desgaste físico empezó a pesar y el croata encontró el momento para atacar.

La esquina de Itauma terminó arrojando la toalla y el árbitro detuvo el combate. Hrgovic se quedó con el título mundial, tras una remontada inesperada, mientras el británico sufrió la primera derrota de su carrera profesional. Su récord quedó en 14 triunfos y una caída, con 12 victorias por nocaut.

El resultado también cerró definitivamente la posibilidad de superar el récord de Tyson. Aun así, la derrota no borra el recorrido previo ni las expectativas que existen sobre el británico. Frank Warren, su promotor, pidió paciencia y planteó que Itauma podría necesitar uno o dos combates antes de volver a enfrentar a rivales de la elite.

Con solo 21 años, el boxeador ya ocupa un lugar destacado en la escena internacional. Instagram Moses Itauma

La fortuna que ganó Moses Itauma

Moses Itauma llegó al boxeo profesional con apenas 18 años y, en poco más de tres temporadas, consiguió transformar su talento en ganancias millonarias. Antes de convertirse en una de las figuras de mayor proyección de los pesos pesados, su patrimonio era estimado en unos u$s600.000.

La cifra corresponde a una estimación realizada sobre sus ingresos acumulados hasta 2025. El salto económico llegó con su combate contra Dillian Whyte, disputado en agosto de ese año en Riad. Para esa pelea, Itauma tenía una bolsa garantizada de u$s1 millón, mientras que los ingresos podían alcanzar los u$s1,5 millones si se cumplían las previsiones relacionadas con el pago por evento.

Ese combate representó un cambio sustancial en su carrera. Itauma venció a Whyte por nocaut en apenas 1 minuto y 59 segundos y pasó a tener una cotización muy superior dentro de la categoría. Su rendimiento deportivo empezó a ir acompañado por bolsas de siete cifras, algo poco habitual para un boxeador de apenas 20 años.