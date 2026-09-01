¿De cuánto era la fortuna de Dolly Parton y quién heredará sus millones?

Pese a haber estado durante 60 años con Carl Dean, Parton jamás tuvo hijos y su fortuna será repartida entre varios miembros de su familia.

Sin herederos directos, la fortuna de la cantante deberá ser repartida entre varios miembros de su familia.

Dolly Parton fue una de las grandes figuras de la música country y dejó canciones que atravesaron generaciones. "Jolene" , "9 to 5" e "I Will Always Love You" son parte de una carrera de más de seis décadas que también le permitió ganar millones de dólares.

La cantante murió a los 80 años, después de una vida muy ligada a la música, pero también al cine, los negocios y la filantropía. Con sus pelucas, sus vestidos llamativos y una personalidad imposible de confundir, logró algo que pocas estrellas del country consiguieron: volverse reconocible incluso para quienes nunca siguieron el género .

Su fortuna estaba estimada en u$s650 millones al momento de su muerte. Buena parte de ese dinero salió de una carrera en la que no solo cantó: también escribió miles de canciones y mantuvo los derechos de algunos de sus mayores éxitos.

Entre ellos aparecen "Jolene", "9 to 5", "Coat of Many Colors" e "I Will Always Love You". En total, su repertorio reunía más de 3.000 composiciones y estaba valuado en alrededor de u$s200 millones.

Dollywood fue otro de sus grandes negocios, aunque también tenía mucho de personal. Se sumó al proyecto en 1986 en Tennessee, muy cerca de la región donde había crecido, y el complejo terminó sumando un parque acuático, hoteles y nuevas atracciones. En sus últimos años recibía más de cuatro millones de visitantes por temporada. Su nombre también llegó a productos de belleza, fragancias, alimentos, café, artículos para mascotas, joyería y objetos para el hogar.

La historia detrás de "I Will Always Love You" y las regalías que le negó a Elvis Presley

"I Will Always Love You" nació en 1973 como una despedida de Porter Wagoner, con quien había trabajado durante años. La canción llegó al primer puesto del ranking country de Billboard en 1974 y volvió a conseguirlo en 1982 con una nueva versión.

Poco después, Elvis Presley quiso grabarla. El acuerdo parecía encaminado hasta que su representante, el coronel Tom Parker, puso una condición: Parton debía ceder la mitad de los derechos de la canción, algo que la compositora se negó a aceptar.

Para alguien que había escrito sus propias canciones desde muy joven, conservar lo que le pertenecía terminó siendo tan importante como quién las cantaba. Años después, Whitney Houston grabó "I Will Always Love You" para "El guardaespaldas" en 1992 y la convirtió en un éxito mundial.

Como Dolly conservó los derechos, aquella versión le dejó alrededor de u$s10 millones en regalías. La canción terminó dándole la razón: rechazar las condiciones para que Elvis la grabara parecía una oportunidad perdida, pero acabó siendo una de las decisiones más importantes de su carrera.

Las donaciones millonarias y la labor filantrópica de la artista

Una parte de su fortuna también terminó en distintas causas solidarias. En 1995 creó Imagination Library en homenaje a su padre, quien nunca había aprendido a leer ni escribir. Ese dato personal dio origen al que sería uno de sus proyectos más grandes fuera de la música.

El programa empezó entregando libros a chicos de su condado natal y con el tiempo llegó a otros países. Para fines de 2025 ya había repartido más de 304 millones de ejemplares y enviaba más de tres millones por mes.

También ayudó a familias afectadas por los incendios forestales que golpearon Tennessee en 2016 a través de My People Fund, creado para entregar dinero directamente a quienes habían perdido sus hogares.

Durante la pandemia donó u$s1 millón al Vanderbilt University Medical Center, donde parte del aporte sirvió para investigaciones relacionadas con la vacuna de Moderna. En 2024 volvió a entregar u$s1 millón para ayudar a las zonas afectadas por el huracán Helene.

Parton falleció a los 80 años, después de una breve lucha contra una enfermedad. Forbes

Quiénes heredarán el patrimonio de la cantante country

Dolly Parton no tuvo hijos y su esposo, Carl Dean, murió el año pasado. Por eso, entre los posibles herederos aparecen principalmente sus hermanos, sobrinos y sobrinas, una familia con la que mantuvo una relación cercana durante toda su vida.

El testamento de Dean dejó una pista sobre cómo pensaba la pareja este tema. Si Dolly hubiera muerto antes que él, parte de sus bienes personales debía repartirse entre 19 sobrinos y sobrinas: cinco de la familia de Carl y 14 del lado de la cantante.

Las organizaciones que apoyó durante décadas también podrían recibir una parte importante de sus millones. Dedicó buena parte de su vida a proyectos solidarios, especialmente a Imagination Library, por lo que la familia y las causas benéficas aparecen como los principales destinos posibles de su fortuna.

La idea tampoco sería repartir todo de una vez. Sus canciones, Dollywood y otros proyectos podrían seguir funcionando y generar dinero durante años, tanto para sus familiares como para las iniciativas que dejó en marcha.