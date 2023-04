Tinelli le ofreció a la mamá de Messi sumarse al jurado del Bailando y ella le contestó

Sin quedarse fuera de la conversación, las panelistas de LAM opinaron al respecto y debatieron: “¿Pero cuál es la idea?”, soltó Marcela Feudale, mientras que Yanina aclaró que “Marcelo la conoce privadamente”. “No es tan tranquila como la ves”, aseguró. Y agregó: “Es una mujer de mucho carácter”.

A lo que De Brito precisó: “Tinelli la conoce mucho porque conoce a su hijo desde que era muy chico”. Y Yanina volvió a explicar: “Tiene mucho carácter, ella no es tan tranquila, es una mujer brava y en el último asado que estuvieron juntos la habrá visto brava, andá a saber de qué hablaron...y dijo ‘Te quiero para el Bailando’”.

“Ella puntualmente me confirmó que Marcelo se lo tiró en un encuentro que tuvieron, que también lo habló con su hijo”, reveló el conductor.

Y siguió compartiendo las palabras de Celi: “No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca”.

“Según Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel”, continuó diciendo Celia en el mensaje. “¿Ves lo que te digo que es brava?”, repitió Yanina. Y la mamá de Lio continuó: “Me da risa, con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie” Antes de despedirse, la abuela de Ciro, Thiago y Mateo Messi aseguró que “un día va a ir al programa a visitarlos”.

Por último, Ángel reveló el mensaje que le envió Lio Messi a su teléfono: “Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más”.