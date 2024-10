Tini Stoessel brilló cantando con Coldplay en el programa Saturday Night Live: "No tengo palabras"

Tras terminar la presentación que salió impecable como suele tener acostumbrados a sus fanáticos, la artista se emocionó y compartió un mensaje en X: "No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras".

Embed Tini se presentó en Saturday Night Live junto a Coldplay para cantar “WE PRAY”pic.twitter.com/U6nKjaH3kj — fefe (@fedeebongiorno) October 6, 2024

Esta colaboración no es nueva para Tini y Coldplay. Su primer encuentro en el escenario ocurrió en noviembre de 2022, durante un show de la banda en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde compartieron canciones como "Let Somebody Go" y "Carne y hueso". La conexión entre ellos floreció desde entonces, llevándolos a grabar "We Pray", un tema que Chris Martin había soñado antes de contactar a Tini.