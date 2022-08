Tras 27 años, se separaron los padres de Tini Stoessel

Tini Stoessel es hija de Alejandro, conocido productor de televisión, quien atravesó meses atrás un delicado estado de salud.

En el programa "Es por ahí" se reveló que la pareja de 27 años puso punto final a su relación.

"Alejandro y Mariana ya no están juntos, están separados desde hace un tiempo largo. No conviven bajo el mismo techo. Se los vio juntos en los Premios Gardel, en los shows, pero ya no son pareja", indicó el periodista Guido Záffora.

Tini no hizo declaraciones al respecto, en tanto que afronta sus propios sacudones en la relación con De Paul, quien, según se difundió, estaría replanteándose la pareja, luego de que ella dudara en un reportaje sobre si lo ama.