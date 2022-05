Tom Cruise abre el nuevo Cannes sin mascarillas

Serra competirá con el canadiense Cronenberg, otro veterano de Cannes, que presenta “Crimes of the future”, una historia turbulenta de exhibicionismo mediante órganos humanos, tema que apasionaba al Cronenberg joven como recordarán (y no con mucha melancolía) quienes vieron su “The Naked Lunch”).

Los hermanos Dardenne, con dos películas coronadas con la Palma de Oro en el pasado, mostrarán “Tori et Lokita”, y la directora francesa Claire Denis, una de las cinco mujeres en competencia en la Sección Oficial, presenta “Stars at noon”, una historia ambientada en América Central. El ruso Kirill Serebrennikov, conocido por sus posiciones en favor de la comunidad LGTB+ y que pudo abandonar su país tras problemas con la justicia, concursa con un film sobre la vida de Chaikovski y su mujer. Un asunto que ya trató Ken Russell en la recordada “La otra cara del amor” con Richard Chamberlain, en 1970. También compiten el estadounidense James Gray (“Armaggedon day”), y el iraní Ali Abassi (“Border”).

Además de Serra, varios largometrajes de España y América Latina participan en otras secciones, como “Domingo y la niebla” del costarricense Ariel Escalante, incluido en la Sección Paralela Una Cierta Mirada, o el chileno Patricio Guzmán, cronista de la agitada historia de su nación, que presenta el documental “Mi país imaginario” en una sesión especial. También podrá verse el film “As bestas”, ambientado en Galicia, del autor de cine negro español Rodrigo Sorogoyen (“El Reino”). El resto son casi todos cineastas noveles, como la española Elena López Riera, que presenta “El agua”. El colombiano Fabián Hernández se estrena con “Un varón”, su compatriota Andrés Ramírez Pulido con “La jauría” y la chilena Manuela Martelli con “1976”. Desafortunadamente, la Argentina no tiene ningún representante en este Cannes.

En lo que hace al star system, además de Tom Cruise, este año en la alfombra roja se espera a Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Cate Blanchett y Léa Seydoux. El australiano Baz Luhrman (“Moulin Rouge”) despierta expectativa con “Elvis”, sobre el rey del rock’n’roll, fuera de competición. El actor estadounidense afroamericano Forest Whitaker (“Bird”), de 60 años, recibirá la Palma de Oro de honor. Presidido por el actor francés Vincent Lindon, el jurado de esta edición dará su veredicto el 28 de mayo.

En esta edición, Cannes buscará llegar directamente al público joven con la ayuda de estrellas de Tik Tok o redes sociales. En lugar de su alianza histórica con la cadena televisiva francesa Canal+, que tradicionalmente retransmitía las ceremonias de apertura y cierre, Cannes opta este año por una fórmula diferente, con la ayuda combinada del grupo público France Télévisions y Brut, un grupo mediático fundado hace cinco años, dirigido a un público joven. Brut, especialista de los formatos audiovisuales cortos, tiene sucursales en India, Egipto, Costa de Marfil y Japón. Asegura que cuenta con 500 millones de espectadores en más de 100 países, con edades comprendidas entre 18 y 34 años. “Los temas que se abordan [en las películas en competición tienen eco en la juventud”, dijo el responsable de Brut, Guillaume Lacroix, que cree que con la alianza, el festival “será más inclusivo generacionalmente, en términos de diversidad”. Ya el año pasado, la ganadora de la Palma fue una cineasta treintañera, Julia Ducournau, por la truculenta producción “Titane”. “Junto a Tom Cruise, que se dirige a los ‘baby-boomers’, en Cannes habrá toda una generación de actores con glamour, con muchos seguidores en las redes sociales”, añadió Julien Pillot, profesor de la Escuela de Comercio Europea.

TikTok es la red social preferida de los adolescentes y el paraíso de los videos ultracortos. Cada día retransmitirá la alfombra roja de Cannes, mientras que Instagram pondrá el festival al servicio de sus influencers. Habrá un “jurado TikTok” con la presencia de su estrella más conocida, Khaby Lame, con 100 millones de seguidores.