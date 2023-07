Tom Cruise quiere seguir haciendo películas de Misión: Imposible hasta los 80 años

Hablando con The Sydney Morning Herald en el estreno australiano de Misión: Imposible - Dead Reckoning Part One , Cruise dijo que quiere seguir haciendo películas de "Misión: Imposible" hasta que tenga la edad de Ford. Cruise acaba de cumplir 61 años el 3 de julio de 2023.

Aunque Ford terminó su carrera como Indiana Jones a los 80 años, no tiene planes de dejar la actuación en este momento. “No me va bien cuando no tengo trabajo”, dijo en junio al anunciar que no se retirará de la actuación. “Me encanta trabajar. Me encanta sentirme útil. Es mi jones. Quiero ser útil... y son las personas con las que trabajas. La intensidad y la intimidad de la colaboración.”