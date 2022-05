Reunión de Forrest Gump: Tom Hanks y Robin Wright volverán a trabajar con Robert Zemeckis

"Here", la novela de Richard McGuire, no tiene como tal nada que ver con la historia de Forrest Gump, más allá de contar una gran odisea a través del tiempo. Pero no la de un hombre, sino la de un lugar, un pequeño rincón de una casa. En el cómic primero se muestra un salón en 2014, primero con un sofá, después sin él y automáticamente la narración se traslada a 1957, en donde hay un parque de bebé y luego una escalera...y así sucesivamente hasta remontarse a una época en la que ni siquiera había una casa construida.

Es difícil imaginar a los protagonistas de Forrest Gump en una historia con tantos saltos temporales pero si en algo es experto Zemeckis (director de la trilogía de Volver al futuro) es precisamente en hacer cambiar a sus personajes de tiempo sin confundir a nadie.

La novela de McGuire, publicada originalmente en 1989, fue considerada en su momento una de las novelas gráficas más originales y fascinantes de su época, con una reedición por parte del propio autor 25 años después. De ahí que el proyecto haya sido tan fácil de colocar en Cannes, más aun contando con un reconocido equipo como es el de Forrest Gump.