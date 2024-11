Tom Holland reveló las razones por las cuales busca a Zendaya en Google

Tom Holland y Zendaya, 2.jfif Tom Holland y Zendaya, quienes enamoraron al público con su romance de ficción en cine confirmaron su amor en la vida real

Por qué Tom Holland busca el nombre de su novia en Google

En una reciente entrevista en el podcast On The Menu, conducido por Samah Dada, Holland confesó que suele buscar a Zendaya en Google. Aunque esto podría interpretarse como un gesto de celos, el actor reveló que en realidad es una estrategia para manejar su ansiedad. “Lo último que busqué en Google fue a Zendaya”, admitió, quien explicó que, al no tener redes sociales instaladas en su teléfono, recurre a Google para “asegurarse de que todo esté bien”.