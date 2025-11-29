Entre sonrisas y dedicatorias, Rosalía visitó a Charly García + Seguir en









En medio de su paso por la Argentina, la española se mostró junto al ídolo del rock nacional. Ambos compartiendo un buen momento e intercambiaron presentes.

La postal fue compartida por el propio García. @charlygarcia

La cantante y compositora Rosalía visitó este sábado a Charly García, en medio de su paso por la Argentina. Una foto en redes sociales los mostró compartiendo un agradable momento que incluyó regalos y sonrisas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La joven se encuentra en pleno auge luego de la publicación de su cuarto disco de estudio titulado Lux. El proyecto se estrenó el 7 de noviembre y marca un giro espiritual y estético en su carrera. En este trabajo, la artista catalana reúne a figuras como Björk, Estrella Morente, Carminho, Silvia Pérez Cruz y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason.

Rosalía visitó a Charly García La postal fue compartida por el ídolo del rock argentino en su cuenta de Instagram vía historias. Allí se los ve a ambos sonrientes, sentados en un sillón y junto a una serie de objetos que parecerían obsequios que se hicieron el uno al otro.

Mientras la española se mostró junto a un ramo de flores, se lo puede ver al exponente de la música argentina sosteniendo un ejemplar del nuevo disco de ella Lux con una tierna dedicatoria.





"Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", dice la firma personalizada que la joven le dejó al maestro.

charly y rosalia "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", le dejó Rosalía a Charly en una copia de su disco. @charlygarcia Rosalía en la Argentina: la cantante estuvo presente en el show de Cindy Cats Recién llegada a la Argentina y mientras se espera que confirme las fechas de su nueva gira, Rosalía sorprendió en el show de Cindy Cats, en el microestadio de Ferro, ubicado en el barrio de Caballito. Durante el evento Rosalía se ubicó en un sector reservado de la platea VIP y presenció la mayor parte del espectáculo. La cantante española acaparó todas las miradas y se mostró alegre y divertida con amigas, al ritmo de la banda. Rosalía lucía lentes oscuros y una cofia blanca de monja, en alusión al atuendo que utiliza en la estética de su último álbum, "Lux". Desde lo alto del estadio, la joven fue acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas, Emilia Mernes y Trueno, entre otras figuras.