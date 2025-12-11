MasterChef Celebrity: qué participante fue eliminado del certamen de cocina

Tras la eliminación de Alex Pelao, que fue el séptimo de la temporada, la gala se convirtió aún más exigente, en donde los participantes tuvieron que realizar una receta donde el ingrediente fundamental era el huevo.

MasterChef Celebrity, que se posiciona como uno de los programas más famosos del país, sumó un nuevo eliminado este martes.

El martes se completó la lista de todos los participantes que subieron al balcón, siendo Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez , quienes se sumaron después de resaltar con sus platos donde debían fusionar la comida argentina con un país escogido al azar

Los participantes que debieron sorprender con su plato para seguir en la competencia fueron: Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui .

De esta forma, la nueva eliminada de MasteChef Celebrity fue Eugenia Tobal , tras quedar junto a “La Reini” como los peores platos de esta gala de eliminación.

image Eugenia Tobal fue la octava eliminada del reality.

Eugenia Tobal aclaró los rumores de una mala relación con Germán Martitegui

Tobal habló sobre su supuesto enfrentamiento con el chef Germán Martitegui, conflicto que la habría llevado a querer dar un paso al costado en la competencia.

El ciclo que conduce Wanda Nara continúa liderando el rating de su franja horaria y Tobal dialogó con Verónica Lozano, en una entrevista íntima para su ciclo “Chef Al Diván”, sobre su paso por el reality culinario de Telefe y negó que haya mala onda con el jurado de MasterChef.

“No pasó nada”, confesó Tobal y, en la misma línea, reconoció que, a pesar de ser una competencia, está al tanto de que los chefs también interpretan un personaje: “Creo que todos juegan un rol y tienen un personaje en el jurado, tanto él (Martitegui) como Donato o Betu”.

Sobre el supuesto cruce que no salió al aire, reconoció que existió, pero atribuyó la “pelea” a que ella estaba atravesando un difícil momento detrás de cámaras.

“Lo hablábamos igual con él. Creo que fue algo también que yo estaba muy sensible. No fueron días muy agradables para mí. Durante dos semanas, casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal. Entonces también hago mea culpa y que muchas de las cosas también te afectan un poco más”, dijo.

“Quizás me molestó la manera, las críticas están buenísimas si son constructivas y no destructivas”, expresó.

"Pero no fue una crítica destructiva, tal vez son las formas. Quedó todo bien y nos hemos abrazado" , aclaró y dio por finalizado el rumor.