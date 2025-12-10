5 Seconds of Summer vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El cuarteto australiano presentará su sexto álbum de estudio y repasará todos sus grandes éxitos a dos años de su última visita.

La banda australiana vuelve a la Argentina.

Dos años después de su última visita al país, donde agotaron entradas en el mítico Luna Park, 5 Seconds of Summer, una de las boybands más importantes de la historia, regresa a Buenos Aires para reencontrarse con sus fans argentinos. La cita será el 16 de septiembre en Movistar Arena, en el marco de su nueva gira mundial “Everyone’s A Star!”, y llega de la mano de DF Entertainment.

El cuarteto australiano presentará su sexto álbum de estudio y repasará todos sus grandes éxitos en un nuevo capítulo de esta larga historia que los une a Argentina.

Cómo y dónde conseguir las entradas para 5 Seconds of Summer Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena desde el 15 de diciembre a las 16:00 horas con cualquier medio de pago.

5S0S-ANUNCIO-FEED Everyone’s A Star! es el sexto álbum de estudio de 5 Seconds of Summer y marca el comienzo de una nueva era creativa para el grupo. Grabado entre Los Ángeles y Nashville junto a productores como Jason Evigan, Julian Bunetta y John Ryan, el disco mezcla géneros con naturalidad, rompe moldes y presenta un sonido renovado sin perder la esencia que los convirtió en íconos globales. Con canciones como “NOT OK”, “Telephone Busy”, “Boyband” y el tema que le dio nombre del disco, el álbum captura la autenticidad y energía inigualable de la banda.

5SOS sumará así un nuevo capítulo a la historia que lo une al público local: su debut en suelo argentino fue en 2019, cuando recorrían el mundo con el tour “5SOS III Tour”, y en 2023 desataron la locura con un show inolvidable en el Luna Park, donde miles de fans celebraron una noche para el recuerdo, con entradas agotadas y un setlist que recorrió toda su carrera.

El grupo australiano que brilla en la cima de las boybands tiene tras de sí una trayectoria de más de una década juntos. Este nuevo encuentro promete el condimento especial del nuevo álbum, que los encuentra en plena madurez creativa y con más potencia que nunca. Con una gira mundial que agotó entradas en el Madison Square Garden, un álbum que los muestra en su versión más libre y poderosa, y una conexión única con su comunidad global de fans, 5 Seconds of Summer dará una noche que ningún amante del pop-rock se querrá perder.

