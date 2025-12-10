Midnight Til Morning llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









De la pantalla al escenario, la banda transatlántica de pop-rock se formó en el reality "Building the Band" de Netflix.

La banda llega a la Argentina en abril de 2026. @diegocampomar

Midnight Til Morning el grupo de pop rock que está conquistando a fans de todo el mundo con su química y armonías impecables, se presentará en Buenos Aires el jueves 16 de abril en Niceto Club (Niceto Vega 5510).

De la pantalla al escenario, Midnight Til Morning es una banda transatlántica de pop-rock formada en tiempo real en el reality "Building the Band" de Netflix.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para Midnight Til Morning Venta General de las entradas es a partir del viernes 12 de diciembre a las 10am a través de venti.com.ar. Los clientes de BBVA tienen 3 cuotas sin interés.

image Reunidos mediante audiciones a ciegas, los australianos Conor Smith (22) y Mason Watts (25) unieron fuerzas con los estadounidenses Shane Appell (22) y Zach Newbould (22), captando rápidamente la atención mundial con su química en el escenario y armonías impecables. Procedentes de carreras solistas, los cuatro plasman sus estilos individuales en un sonido colaborativo que fusiona himnos modernos del pop y el rock. Su sencillo debut, "Bye", coescrito con creadores de éxitos como Benson Boone, Harry Styles, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes, marcó el comienzo de lo que promete ser un año decisivo para el grupo.

A medida que la trayectoria de la banda se desarrollaba en pantalla, los espectadores seguían la intensidad y la conexión entre los chicos tras bambalinas, factores que conectaron especialmente con el público más joven. Combinados con unas voces excepcionales y un vínculo natural, estos elementos forman la base de algo mucho más allá de un típico debut.

