Midnight Til Morning el grupo de pop rock que está conquistando a fans de todo el mundo con su química y armonías impecables, se presentará en Buenos Aires el jueves 16 de abril en Niceto Club (Niceto Vega 5510).
Midnight Til Morning llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas
De la pantalla al escenario, la banda transatlántica de pop-rock se formó en el reality "Building the Band" de Netflix.
De la pantalla al escenario, Midnight Til Morning es una banda transatlántica de pop-rock formada en tiempo real en el reality "Building the Band" de Netflix.
Cuándo y dónde conseguir las entradas para Midnight Til Morning
Venta General de las entradas es a partir del viernes 12 de diciembre a las 10am a través de venti.com.ar. Los clientes de BBVA tienen 3 cuotas sin interés.
Reunidos mediante audiciones a ciegas, los australianos Conor Smith (22) y Mason Watts (25) unieron fuerzas con los estadounidenses Shane Appell (22) y Zach Newbould (22), captando rápidamente la atención mundial con su química en el escenario y armonías impecables. Procedentes de carreras solistas, los cuatro plasman sus estilos individuales en un sonido colaborativo que fusiona himnos modernos del pop y el rock. Su sencillo debut, "Bye", coescrito con creadores de éxitos como Benson Boone, Harry Styles, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes, marcó el comienzo de lo que promete ser un año decisivo para el grupo.
A medida que la trayectoria de la banda se desarrollaba en pantalla, los espectadores seguían la intensidad y la conexión entre los chicos tras bambalinas, factores que conectaron especialmente con el público más joven. Combinados con unas voces excepcionales y un vínculo natural, estos elementos forman la base de algo mucho más allá de un típico debut.
