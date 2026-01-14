Escándalo en Hollywood: el actor Kiefer Sutherland fue detenido tras agredir a un chofer

No es la primera vez que Sutherland enfrenta problemas con la ley. En 2009 enfrentó un proceso judicial por un episodio de agresión ocurrido tras la Gala del Met.

La estrella de la serie 24 , Kiefer Sutherland , fue arrestado la madrugada del lunes después de un presunto altercado físico con un chofer de viajes compartidos de Hollywood , según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Según indica el portal Variety, las autoridades informaron que alrededor de las 00:15, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a una llamada sobre una agresión que involucraba a un conductor de un vehículo de transporte compartido cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue.

Los agentes concluyeron que el sospechoso, identificado como Sutherland, ingresó a un vehículo de transporte compartido, presuntamente agredió al conductor y lo amenazó . La víctima no sufrió lesiones que requirieran atención médica inmediata. Sutherland fue arrestado por proferir amenazas contra la víctima, en violación del artículo 422 del Código Penal de California. Detectives de la División de Hollywood están investigando el incidente.

Sutherland fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 dólares la mañana del lunes . Su primera comparecencia ante el tribunal está programada para el 2 de febrero.

No es la primera vez que Sutherland enfrenta problemas con la ley . En 2009 enfrentó un proceso judicial por un episodio de agresión ocurrido tras la Gala del Met .

En aquella oportunidad, el hecho tuvo como protagonista al diseñador de moda Jack McCollough, quien denunció haber sido agredido por Sutherland durante un altercado posterior a la gala. El episodio derivó en una imputación formal contra el actor, aunque el proceso no avanzó hasta una instancia de condena.

Finalmente, el cargo fue retirado luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo.

La extensa trayectoria de Kiefer Sutherland

Sutherland, hijo de Shirley Douglas y el fallecido actor Donald Sutherland, irrumpió en Hollywood protagonizando el drama sobre la mayoría de edad de Rob Reiner de 1986 Cuenta conmigo, y la película de terror adolescente subversiva de Joel Schumacher de 1987 Los muchachos perdidos. Algunos de sus otros trabajos tempranos incluyen Luna loca, Luces de una gran ciudad, Flashback, Línea mortal, Twin Peaks: Fuego camina conmigo y Cuestión de honor.

Sutherland es probablemente más conocido por interpretar al agente antiterrorista Jack Bauer durante ocho temporadas de la serie de suspense de Fox 24. Ganó 20 premios Emmy durante su emisión, incluyendo dos premios de actuación para Sutherland. En 2012, la serie se reinició en una miniserie de 12 episodios, 24: Vive otro día.