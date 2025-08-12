Las famosas confirmadas que interpretarán a Moria Casán en su serie







La diva tendrá su biopic en Netflix y ya se sabe qué actrices formarán parte del proyecto.

"Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One", expresó la plataforma en sus redes sociales para anunciar la serie biográfica.

Moria Casán tendrá su propia serie biográfica en Netflix titulada "La one", donde se mostrarán los hechos más trascendentes de su carrera. Se confirmaron quiénes serán las actrices que formarán parte del proyecto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One", expresó la plataforma en sus redes sociales para anunciar la serie biográfica. La publicación fue compartida en la cuenta oficial de X, CheNetflix.

netflix Moria Casan Aún no hay fecha confirmada de estreno. "La one": las actrices confirmadas El proyecto recorrerá la vida de la diva argentina dividida en tres etapas, cada una interpretada por una actriz diferente. Hasta el momento, se confirmaron a Cecilia Roth y Griselda Siciliani. "Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma", expresó Roth en el stream de Ángel De Brito donde ratificó la noticia de ambas.

La actriz también reveló que la producción tuvo en cuenta a Lali Espósito para el papel restante: “En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”. Sin embargo, no se pudo concretar tras los compromisos de agenda de la cantante, como la grabación de La Voz Argentina y su gira musical.

Moria compartió a través de su cuenta de sus redes sociales un mensaje de apoyo para la actriz: "Grande ROTH, y en un capítulo moyyyyyyy forteeeeeeee".