Tras una década de espera, Placebo hizo vibrar al Luna Park

Su música desencadena una influencia duradera en aquellos que exploran los aspectos más oscuros de la psique humana a través de la música.

on casi tres décadas y más de 13 millones de álbumes vendidos después, Placebo demostró que continúa siendo un faro en el vasto océano del rock alternativo.

Placebo, un ícono del rock alternativo británico, ha dejado una huella indeleble en la historia de la música desde su formación en 1994 y ahora en la retina de los fanáticos que disfrutaron de su show en la noche del jueves en el Luna Park. Con un performance única marcada por la ausencia de los celulares a pedido de Brian Molko (voz), el dúo presentó en Buenos Aires su octavo álbum, "Never Let Me Go".

Esta es la última manifestación de su genio creativo, lanzando sencillos como "Surrounded By Spies", "Try Better Next Time" y "Happy Birthday In The Sky" que resonaron en los corazones de sus seguidores, los cuales esperaron durante de 10 años ese momento. Este disco surgió, según palabras de su líder, de la “deconstrucción del proceso tradicional de composición”, alcanzando nuevos sonidos y nuevas texturas.

Una noche inovildable A las 19 hs se abrieron las puertas del mítico Estadio Luna Park, y apenas unos minutos más tarde, la música comenzaba a sonar y poco a poco el clima se iba preparando para lo que sería una gran noche.

A las 19.15 hs, los primeros en subir al escenario y empezar a crear el clima de la noche, fue la banda argentina Las Ligas Menores, responsables del opening de la jornada. Formada en 2011, recorrió su discografía en un set que incluyó el sencillo “Hice todo mal” que les valió la nominación al Latin Grammy como Mejor Canción de Rock.

A las 20 hs, Big Special, la banda elegida por Placebo para acompañarlos en su gira Latinoamericana, hizo su debut en Argentina. Por primera vez desplegaron todo su talento en nuestro país y realizaron un adelanto de lo que será su primer disco de estudio que saldrá en mayo de este año. El sencillo, presentado hace tan solo dos días, generó gran atracción del público. Finalmente, a las 21.15 hs, Brian Molko y Stefan Olsdal brindaron un concierto único, en donde saciaron la espera de verlos en vivo con un recorrido por su gran trayectoria y por toda su discografía. La esencia única del dúo británico reside en su capacidad para fusionar elementos de rock, postpunk y gótico, creando una experiencia sonora que es a la vez inquietante y liberadora, apoyado en unos visuales que terminan de dar un toque único al show de Placebo. Ya cerca del final del show sonaron los himnos que no podían faltar como "The Bitter End", "Son 2 say goodbye" y el clásico de la noche: "Bitter end". PLACEBO2024_0314_211912-00241@cataalmada_music.jpg Para cerrar la noche, interpretaron "Fix yourself" de su último álbum de estudio y para despedirse realizaron una gran versión de la destacada artista británica Kate Bush, logrando un coro de miles de personas al escuchar los acordes de la mágica "Running Up The Hill" (A Deal With God). Con producción de Fenix Entertainment el reencuentro de Placebo con su público argentino se hizo realidad pudiendo disfrutar de una noche que será recordada por su inolvidable show, regalándole a sus fans, la presentación de su último y tan ansiado disco "Never Let Me Go", además de un vasto recorrido por su discografía más destacada. Su legado perdura, definiendo el sonido y el espíritu de las últimas décadas en esa escena musical.