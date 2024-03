Tras 10 años, Placebo vuelve a la Argentina: dónde conseguir las entradas







La banda de rock alternativo llega para presentar "Never Let Me Go", su último álbum.

Placebo vuelce al Luna Park.

¡Luego de una larga espera de 10 años, llegó el momento de ver nuevamente a Placebo en Argentina! La banda de rock alternativo llega para presentar "Never Let Me Go", su último álbum, en el mítico Estadio Luna Park el jueves 14 de marzo con producción de Fenix Entertainment.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dónde conseguir las entradas para Placebo en el Luna Park Últimas entradas disponibles, ingresando únicamente a través de www.ticketportal.com.ar

image.png El próximo jueves, el mítico Estadio Luna Park se llenará de música desde su apertura, a las 19 hs. Minutos más tarde, serán Las Ligas Menores, los responsables de dar inicio a la noche.

Con más de 10 años desde su formación, se han presentado en grandes festivales como Coachella, cuentan con 2 discos editados y han recibido la nominación al Latin Grammy como Mejor Canción de Rock por su sencillo "Hice todo mal".

Luego de un 2023 que los llevó a recorrer Chile, México, Brasil y España, planean un nuevo año que comienza con una posibilidad única. mientras se encuentran grabando su tercer disco de estudio. A las 20 hs, Big Special, la banda elegida por Placebo para acompañarlos en la gira Latinoamericana, se presentará por primera vez en nuestro país. Mañana, miércoles 13 de marzo, lanzan su nuevo sencillo de su tan esperado álbum, que saldrá el 10 de mayo y que esperamos adelanten en exclusiva en esta presentación. A las 21 hs, Placebo, considerada una de las bandas más importantes del rock alternativo de todos los tiempos, presentará "Never Let Me Go", su último álbum de estudio. Desde que se formó en 1994 han editado álbumes repletos de temas icónicos que forman parte ya de la banda sonora de varias generaciones. Ícono y referente musical que se mantiene vivo gracias al carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal. Su mezcla de elementos rock, postpunk y gótico crean una experiencia sonora inquietante y liberadora, desatando una influencia que continúa resonando en quienes exploran los rincones más oscuros de la psique humana a través de la música. Son los supervivientes del romanticismo de principios de siglo, con canciones como “The Bitter End“, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing”, que cautivó a David Bowie.