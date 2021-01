John Fogerty: el último rock en la era de Trump

Si bien en estos cuatro años las canciones anti Trump casi se convirtieron en un género en sí mismo al que aportaron músicos como Pearl Jam, Neil Young, el británico pero muy comprometido socialmente con asuntos mundiales Roger Waters y, especialmente Bruce Springsteen, con su formidable álbum “Letter to You”, lo cierto es que la nueva canción de Fogerty podría ser la definitiva sobre esta era de populismo trumpista, fake news, conspiraciones, violencia racista e imágenes y situaciones increíbles como el asalto al Capitolio. La canción también se refiere a la gran grieta que divide en este momento a la sociedad estadounidense, pero Fogerty también asume de manera implícita que muchos de los más extremos partidarios del futuro ex presidente han crecido escuchando las canciones clásicas de Creedence, por lo que la letra no deja de exhibir intenciones conciliatorias. Esto a diferencia de artistas pro Trump que, en estos días no dejaron de opinar con videos en las redes, incluyendo al veterano “Midnight Cowboy” Jon Voight, que fue siempre un partidario de Trump, o a la combativa y no demasiado vigente actriz Kirstey Alley (compañera de John Travolta en la serie de films “Mira quién habla”). Pero independientemente de la posición ideológica, lo cierto es que estos trumpistas no se expresaron desde su disciplina artística o creativa, sino con simples declaraciones políticas, mientras que Fogerty sintetizó los desastres de 2020 y la locura de este presidente al que llama “faraón” en una canción inspirada y extremadamente personal.

No por nada en declaraciones a Billboard, Fogerty confesó que “por lejos esta fue la canción mas difícil que escribí en toda mi vida, era tremendo parar y detenerme a pensar todo lo que pasó en 2020, desde el covid a Black Lives Matter, y todo lo que ya sabemos. Pero al mismo tiempo eso me hizo luchar para que sea una de las mejores”. El hecho de que el tema forme parte de un disco que recién tiene fecha de lanzamiento en septiembre es un detalle significativo acerca de que esta canción no es otro single promocional para las plataformas digitales, sino la canción mas sincera de esta leyenda viviente del rock estadounidense. Que por algún motivo no ha dejado de acompañar en cada ocasión a Bruce Springsteen, el otro gran rocker que describió como pocos este final de Donald Trump en la Casa Blanca.