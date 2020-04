Paulina Cocina envuelta en una "Guerra de Chefs"

Captura.JPG La respuesta de Paulina Cocina que desencadenó la polémica. Instagram

Cuando comenzó a correrse la bola sobre esta respuesta, uno de los más críticos fue el grupo de chefs “La Chancha y los 20”, que no dudaron en empezar a hablar sobre el tema y a criticar cosas como que “no se llama Paulina” o que “no es cocinera”. La situación escaló y pronto seguidores suyos comenzaron a utilizar #PaulinaCretina para atacar a la influencer, volviéndolo tendencia en Twitter. Cabe destacar que Carolina nunca ocultó que su nombre no sea Paulina ni que no es cocinera profesional (es socióloga).

Pero, rápidamente sus seguidores dieron vuelta la tortilla, defendiendo a Paulina Cocina y atacando a los muchachos de “La Cancha y los 20”. Hasta Narda Lepes decidió publicar un tuit: “Me despierto y veo dicen que bardearon a Paulina Cocina. Me fijo quien, y esos son uno que se la pasan bardeando sin parar, hasta que alguien pique y los haga conocidos. No se suban, son nadie, y Paulina es pueblo”.

Narda Lepes on Twitter Me despierto y veo dicen q bardearon a @paulina_cocina, me fijo quien, y esos son uno que se la pasan bardeando sin parar, hasta que alguien pique y los haga conocidos. No se suban, son nadie, y Paulina es pueblo. ❤️ — Narda Lepes (@NardaLepes) April 24, 2020

La situación llegó a tal punto que Paulina se volvió tendencia en todo Argentina con 46 mil menciones en Twitter durante el día, y con la mayoría de los comentarios defendiendo a Carolina. Además, las cuentas de Instagram y Twitter de “La Chancha y los 20” parecen haber explotado de denuncias, ya que fueron dadas de baja en ambas redes sociales, y ahora no se pueden encontrar al buscarlas.

Por último, Paulina Cocina decidió asestar el golpe final cambiando su descripción en Twitter con la frase: “No entiendo por qué me siguen un montón de cocineros de verdad”.