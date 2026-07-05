La familia del Indio Solari recordó al músico con una emotiva foto inédita del día antes de su muerte: "Te amamos tanto" + Agregar ámbito en









A través de las redes sociales, la familia del cantante fallecido el mes pasado lo recordó a pura emoción. El músico tenía 77 años al momento de su deceso.

Una de las imágenes difundidas este domingo por la familia del Indio Solari. Instagram

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió en redes sociales una imagen inédita tomada apenas un día antes de su fallecimiento. La publicación estuvo acompañada por un mensaje cargado de emoción que conmovió a miles de seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La fotografía muestra al músico en la intimidad de su hogar y fue registrada el 4 de junio, horas antes de que sufriera el ACV hemorrágico que provocó su muerte a los 77 años. La imagen ya había sido difundida semanas atrás por su histórico asistente, Gastón Daus, pero ahora fue retomada por el entorno familiar en un nuevo homenaje.

Divulgan fotos inéditas del Indio Solari del día antes de su muerte Junto a la postal, la familia expresó un mensaje de profundo afecto: "Te amamos tanto", una frase breve que rápidamente se viralizó entre fanáticos y artistas, quienes dejaron miles de comentarios recordando el legado del cantante.

La publicación se suma a las distintas muestras de cariño que recibió Solari desde su fallecimiento. Durante las últimas semanas hubo homenajes, despedidas multitudinarias y mensajes de músicos y seguidores que destacaron la influencia del artista en la historia del rock argentino.

No es la primera vez que la familia Solari utiliza las redes para acercarse al público en este duelo colectivo. Apenas una semana después de la muerte del Indio, Virginia, conocida como Viru, tomó la palabra por primera vez en la cuenta oficial para agradecer el apoyo recibido.

En un video grabado desde la intimidad, su voz serena y directa transmitió el peso de lo vivido: “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”. Esa lista, que Viru empezó a enumerar, abarcaba desde los amigos y colaboradores más cercanos, hasta quienes estuvieron presentes en los momentos más difíciles: “Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento”.