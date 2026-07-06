Beyoncé lanzó por sorpresa su nueva canción "Morning Dew (Donk)"

Beyoncé celebró el 4 de julio y el 20 aniversario de su segundo álbum, "B'Day" , con el lanzamiento de una nueva canción.

Un comunicado de prensa señala que “Morning Dew” es “un guiño directo a sus fieles seguidores, BeyHive, para conmemorar la próxima y épica celebración de su cumpleaños”. Según el comunicado, la canción da inicio a una cuenta regresiva de 60 días para su próximo cumpleaños y la reedición de "B'Day", su innovador segundo álbum que se lanzó hace dos décadas, el 4 de septiembre de 2006.

“Morning Dew (Donk)” es su primera canción nueva en dos años, y está diseñada como “un guiño directo a su leal BeyHive para conmemorar la próxima celebración épica de su cumpleaños”.

La canción viene acompañada de un vídeo con la letra que reutiliza imágenes antiguas, dirigido por el colaborador habitual Cliff Watts, quien fotografió la icónica portada de Sports Illustrated Swimsuit de Beyoncé alrededor de su 25.º cumpleaños.

"B'Day" fue el segundo álbum número 1 de Beyoncé, con ventas de 541.196 copias en su primera semana tras su lanzamiento mundial el 4 de septiembre de 2006, y en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2006. El debut en el número 1 de la lista Billboard 200 de Estados Unidos se repitió a nivel internacional, incluyendo Japón, donde tardó menos de tres días en alcanzar el primer puesto de la lista internacional de álbumes.

El último disco de Beyoncé "Cowboy Carter" (2024) debutó en el número uno de Billboard 200 y logró que Beyoncé fuera la primera mujer negra en liderar la lista de álbumes country. Su respectiva gira recaudó más de u$s407 millones, impulsando su triunfo como Álbum del Año en los Grammy y consolidando su patrimonio neto.