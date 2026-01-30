¡Última chance! Este peliculón de Marvel se está por despedir de Netflix para siempre + Seguir en









La producción, que fue un antes y un después en la franquicia, ya tiene su fecha límite en la plataforma.

Es tu última oportunidad para ver esta icónica película en Netflix. Imagen: Freepik

Como todos saben, los catálogos de Netflix cambian todo el tiempo y eso implica perder grandes títulos sin previo aviso. En estos días, una de las películas más aclamadas del universo de superhéroes dejará de estar disponible, así que si planeabas verla, este es el momento.

Se trata de una entrega fundamental dentro de la saga del Hombre Araña, con una trama llena de adrenalina y con apariciones de actores y personajes que marcaron un antes y un después para la franquicia. La fecha límite para verla es el 4 de febrero.

Spider Man Sin Vuelta A Casa Gentileza - GQ México ¿De qué se trata "Spider-Man: Sin camino a casa"? La trama retoma la vida de Peter Parker luego de que su identidad queda expuesta ante todo el mundo. La situación altera cada aspecto de su vida: el colegio, sus vínculos y su futuro. Para resolver su problema, el joven decide buscar ayuda en alguien que conoce los riesgos de jugar con fuerzas mayores.

El pedido llega a manos del Doctor Strange, quien intenta revertir el daño con un hechizo. El plan falla y abre la puerta distintas realidades, enemigos del pasado y versiones inesperadas del propio héroe. Es por eso que Parker debe enfrentarse a amenazas que superan todo lo conocido, mientras toma decisiones que ponen a prueba su madurez y sus valores.

Tráiler de "Spider-Man: Sin camino a casa" El tráiler de la película se puede ver acá:

Embed - SPIDER-MAN: SIN CAMINO A CASA - Tráiler Oficial Reparto de "Spider-Man: Sin camino a casa" La película cuenta con un elenco estelar que vuelve a reunir a los actores históricos de la franquicia: Tom Holland

Zendaya

Benedict Cumberbatch

Jacob Batalon

Jon Favreau

Jamie Foxx

Willem Dafoe

Alfred Molina

Benedict Wong

Tony Revolori

Marisa Tomei

Andrew Garfield

Tobey Maguire

Angourie Rice

Arian Moayed La película saldrá del catálogo el 4 de febrero. Hasta ese día, quienes tengan acceso a la plataforma todavía pueden disfrutarla.

