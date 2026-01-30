Como todos saben, los catálogos de Netflix cambian todo el tiempo y eso implica perder grandes títulos sin previo aviso. En estos días, una de las películas más aclamadas del universo de superhéroes dejará de estar disponible, así que si planeabas verla, este es el momento.
¡Última chance! Este peliculón de Marvel se está por despedir de Netflix para siempre
La producción, que fue un antes y un después en la franquicia, ya tiene su fecha límite en la plataforma.
Se trata de una entrega fundamental dentro de la saga del Hombre Araña, con una trama llena de adrenalina y con apariciones de actores y personajes que marcaron un antes y un después para la franquicia. La fecha límite para verla es el 4 de febrero.
¿De qué se trata "Spider-Man: Sin camino a casa"?
La trama retoma la vida de Peter Parker luego de que su identidad queda expuesta ante todo el mundo. La situación altera cada aspecto de su vida: el colegio, sus vínculos y su futuro. Para resolver su problema, el joven decide buscar ayuda en alguien que conoce los riesgos de jugar con fuerzas mayores.
El pedido llega a manos del Doctor Strange, quien intenta revertir el daño con un hechizo. El plan falla y abre la puerta distintas realidades, enemigos del pasado y versiones inesperadas del propio héroe. Es por eso que Parker debe enfrentarse a amenazas que superan todo lo conocido, mientras toma decisiones que ponen a prueba su madurez y sus valores.
Tráiler de "Spider-Man: Sin camino a casa"
El tráiler de la película se puede ver acá:
Reparto de "Spider-Man: Sin camino a casa"
La película cuenta con un elenco estelar que vuelve a reunir a los actores históricos de la franquicia:
Tom Holland
Zendaya
Benedict Cumberbatch
Jacob Batalon
Jon Favreau
Jamie Foxx
Willem Dafoe
Alfred Molina
Benedict Wong
Tony Revolori
Marisa Tomei
Andrew Garfield
Tobey Maguire
Angourie Rice
Arian Moayed
La película saldrá del catálogo el 4 de febrero. Hasta ese día, quienes tengan acceso a la plataforma todavía pueden disfrutarla.
