Patricia Bullrich recibió a los familiares de Jeremías Monzón y reclamó por la baja de imputabilidad: "Va a ser ley"

La senadora libertaria se reunió con los padres del menor asesinado en Santa Fe a fines de diciembre. A la salida, pidió avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , recibió este viernes en el Senado de la Nación a la familia de Jeremías Monzón , el joven que fue emboscado y asesinado de 23 puñaladas por adolescentes en Santa Fe. La visita tiene lugar en el marco de la discusión sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil que el oficialismo impulsará en sesiones extraordinarias.

El encuentro se llevó a cabo a las 11.45hs en el recinto de la Cámara baja. Familiares del adolescente de 15 años acudieron al encuentro convocados por la exministra de Seguridad de la Nación. “Siento el dolor de una mamá. Me pongo en su lugar. No podemos tener más gente en la Argentina que siga avalando y aplaudiendo a la delincuencia. Tenemos que terminar con esta cultura”, dijo la senadora tras el encuentro.

Respecto a la reforma penal, Bullrich afirmó que el Gobierno "ya venía trabajando" en el texto. "El lunes pasado decidimos ponerlo para que la sociedad sepa que no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores. Menores matados por menores, o menores que matan y que vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, afirmó.

De todas maneras, aclaró que la ley no será retroactiva. "Eso no va a caber (en el texto), pero ya estuvimos hablando con los abogados para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado” , remarcó.

Asimismo, manifestó su optimismo respecto a una eventual sanción de la ley. “Hubo muchos casos en los que intentamos. Hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. El gobierno tuvo la decisión de impulsarlo. La política muchas veces decide por la política y no por la sociedad. Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia”.

El crimen de Jeremías Monzón reabrió el debate sobre el Régimen Penal Juvenil

El crimen de Monzón reavivó el debate público respecto a la detención de menores de edad. "La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, señaló Bullrich hace un par de días.

El joven santafesino desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

De los jóvenes involucrados en el hecho, dos fueron restituidos a sus familias al ser considerados no punibles. La tercera involucrada, Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria del hecho.

En medio de la conmoción por el caso y la crueldad con la que se cometió, familiares y amigos juntan firmas para que se conozca la Ley Jeremías, que busca reducir a 12 años la edad de imputabilidad.

Jeremias Monzon

La palabra de la mamá de Jeremías Monzón: "Nunca vi un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso"

La mamá de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado a puñaladas por dos adolescentes de 14 años, explicó la difícil situación que atraviesa luego del crimen, por el cual hay una persona detenida.

En una entrevista con C5N, Romina señaló que "Muchas veces uno piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso".

“Jeremías vivía con mis papás, tenía una custodia compartida, ese día me avisan que no había llegado, me preguntan si había pasado por mi departamento, ya eran las 9 de la noche y él siempre llegaba antes de las 8, me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cinco días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a la ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

“A la mañana siguiente -continuó la madre- ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban llegando de dónde podía estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "no poder reconocerlo en la morgue fue terrible, nunca ví un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso, tenerlo luego en la casa de velatorios hizo que todo fuese real".

Por este caso fue acusada y detenida, el 23 de diciembre, una joven de 16 años, justo un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón.