Llega a Netflix la cuarta temporada de la serie época más exitosa de la plataforma

Se consagró como una de las series más vistas del servicio de streaming y su próxima temporada es la más esperada de enero.

La cuarta temporada de la serie que todos están esperando en Netflix.

Pocas series de época lograron generar el impacto de Bridgerton de Netflix, basada en los best sellers homónimos de la escritora Julia Quinn. Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, la historia se sitúa en el competitivo mundo de la alta sociedad londinense durante el período de la Regencia, una época en la que las jóvenes eran presentadas formalmente en sociedad al alcanzar cierta edad para ingresar en lo que se conocía como el mercado matrimonial.

La primera temporada se estrenó el 25 de diciembre de 2020 y, desde entonces, cada nuevo anuncio o avance despierta una gran expectativa entre los espectadores, que esperan con ansias la llegada de la próxima entrega. En 2026 se anunció la llegada de la cuarta temporada, que promete tener una trama problemática e interesante.

bridgerton-4-temporada.webp De qué se trata Bridgerton Ambientada en la alta sociedad londinense durante el período de la Regencia inglesa de principios del siglo XIX, Bridgerton retrata un mundo donde las apariencias, los títulos nobiliarios y los matrimonios estratégicos definen el destino de las familias. La historia se centra principalmente en dos clanes: los Bridgerton y los Featherington, cuyas vidas se entrecruzan durante la temporada social, un evento clave en el que jóvenes debutantes son presentadas oficialmente con el objetivo de encontrar un buen matrimonio.

La familia Bridgerton está encabezada por Violet, la vizcondesa viuda Bridgerton, y sus ocho hijos: Anthony, Benedict, Colin y Gregory, junto a Daphne, Eloise, Francesca y Hyacinth. Unidos por un fuerte lazo familiar y una reputación impecable, los Bridgerton representan el ideal de la aristocracia londinense. En contraste, los Featherington viven bajo una constante presión social y económica, acompañados por sus hijas Philippa, Prudence y Penelope, además de su prima lejana Marina Thompson.

Cada temporada de la serie se enfoca en la historia romántica de uno de los hermanos Bridgerton, explorando no solo el amor, sino también las tensiones sociales, los secretos y las expectativas de la época. La primera temporada gira en torno a Daphne, seguida por Anthony en la segunda y Colin en la tercera. En julio de 2024, se confirmó que la cuarta temporada estará centrada en Benedict, ampliando aún más el universo narrativo de la familia.

Tráiler de la cuarta temporada de Bridgerton Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Bridgerton La serie cuenta con muchos personajes secundarios, pero el elenco principal está compuesto por: Adjoa Andoh como Lady Agatha Danbury

Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown

Jonathan Bailey como Lord Anthony Bridgerton

Luke Newton como Colin Bridgerton

Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte Cuándo se estrena la cuarta temporada La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará el 29 de enero y estará centrada en Benedict Bridgerton, explorando su historia personal y romántica dentro de la alta sociedad londinense.

