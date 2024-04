Un documental repasará las acusaciones contra Kevin Spacey con testimonios inéditos

Kevin Spacey es (o era) una figura de Hollywood tan respetada como, llegado un punto, bastante inquietante. Había llegado a ganar dos Oscar y hecho historia en la televisión interpretando a Frank Underwood en House of Cards cuando empezaron a acumularse las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Spacey se fue apartando progresivamente de Hollywood mientras llegaba a acumular nueve acusaciones por abuso sexual de cuatro hombres distintos, lo que condujo a un juicio en Reino Unido.

Estas acusaciones incluían desde tocamientos no deseados hasta practicarle sexo oral a un hombre mientras dormía. Sin embargo, en julio de 2023 Spacey fue absuelto, y hoy por hoy deja caer a cada tanto la intención de retomar su carrera en Hollywood. Sucede mientras el actor de American Beauty mantiene la calma frente a los medios e, incluso, publica vídeos inquietantes para “felicitarnos la Navidad” donde parece poseído por su personaje de House of Cards. En cualquier caso este regreso a primera línea aún no se ha consumado, y entretanto se ha empezado a desarrollar un documental que analice el caso a fondo.