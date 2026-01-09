SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de enero 2026 - 11:00

Un documental de Stranger Things llega a Netflix

La plataforma de streaming anuncio un documental sobre la icónica serie, que se estrenará la segunda semana de enero.

El documental mostrará el detrás de cámaras de las creaciones y filmaciones de la última y quinta temporada de Stranger Things.

El fenómeno de Stranger Things continúa sorprendiendo a sus espectadores a mas de una de su estreno final. Si bien la serie concluyó de manera oficial, tras estrenarse el último episodio de su quinta temporada a finales de 2025, Netflix trae una producción que detallará la intimidad y dificultad de este cierre.

Desde el 12 de enero, los fanáticos de la serien podrán ver en un documental que explorará el detrás de cámaras y su la creación, durante la filmación de esta última temporada de la icónica serie.

Informate más

De qué tratará "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5"

El documental mostrará el detrás de cámaras de las creaciones y filmaciones de la última y quinta temporada de Stranger Things, y enseñará bloopers, detalles técnicos, tomas oficiales y un recorrido por el set.

Además, contará con entrevistas a los protagonistas de la serie, y mostrará en detalle el vínculo de los actores del elenco, mientras navegan sus últimas escenas actuando en conjunto.

Trailer de "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5"

A quiénes veremos en "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5"

Durante la producción, veremos el detrás de escena de los actores de la serie, tales como:

  • Millie Bobby Bon Jove como Once

  • Finn Wolfhard como Mike Wheeler

  • Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

  • Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

  • Noah Schnapp como Will Byers

  • Sadie Sink como Max Mayfield

  • Winona Ryder como Joyce Byers

  • David Harbour como Jim Hopper

  • Natalia Dyer como Nancy Wheeler

  • Joe Keery como Steve Harrington

Además, contará con la narración de Matt y Ross Duffer, los creadores y productores de la serie.

