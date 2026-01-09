Un documental de Stranger Things llega a Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming anuncio un documental sobre la icónica serie, que se estrenará la segunda semana de enero.

El documental mostrará el detrás de cámaras de las creaciones y filmaciones de la última y quinta temporada de Stranger Things.

El fenómeno de Stranger Things continúa sorprendiendo a sus espectadores a mas de una de su estreno final. Si bien la serie concluyó de manera oficial, tras estrenarse el último episodio de su quinta temporada a finales de 2025, Netflix trae una producción que detallará la intimidad y dificultad de este cierre.

Desde el 12 de enero, los fanáticos de la serien podrán ver en un documental que explorará el detrás de cámaras y su la creación, durante la filmación de esta última temporada de la icónica serie.

De qué tratará "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5" El documental mostrará el detrás de cámaras de las creaciones y filmaciones de la última y quinta temporada de Stranger Things, y enseñará bloopers, detalles técnicos, tomas oficiales y un recorrido por el set.

Además, contará con entrevistas a los protagonistas de la serie, y mostrará en detalle el vínculo de los actores del elenco, mientras navegan sus últimas escenas actuando en conjunto.

Trailer de "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5" Embed - Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix A quiénes veremos en "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5" Durante la producción, veremos el detrás de escena de los actores de la serie, tales como:

Millie Bobby Bon Jove como Once

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Joe Keery como Steve Harrington Además, contará con la narración de Matt y Ross Duffer, los creadores y productores de la serie.