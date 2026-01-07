Netflix apostó por la galardonada película de Christopher Nolan que todo cinefilo debe ver al menos una vez + Seguir en









Netflix suma una película que marcó la temporada de premios: tensión política, ciencia al límite y un protagonista que no sale ileso.

Una historia real contada como thriller: la carrera por un descubrimiento que cambió el siglo y dejó marcas para siempre. Pexels

Cuando las temporadas de premios vuelven a copar la conversación, muchas plataformas empujan títulos “obligatorios” para que el público los recupere en casa. En ese clima, Netflix sumó una película que no solo levantó estatuillas: también dejó una pregunta incómoda sobre el precio de cambiar el mundo.

Se trata de Oppenheimer, el trabajo de Christopher Nolan que retrata a J. Robert Oppenheimer, el físico detrás del Proyecto Manhattan. Con un tono de thriller y una duración de tres horas, la historia mezcla ciencia, poder y culpa, y se apoya en un elenco enorme que sostiene la tensión de principio a fin.

Cillian-Murphy_-Oppenheimer Entre laboratorios y pasillos de poder, la película construye un suspenso tenso que no se apoya en explosiones, sino en decisiones. Foto: Netflix De qué trata Oppenheimer, el estreno de Netflix La película recorre la vida del científico desde su formación y su salto a los grandes centros de investigación hasta el momento en que le encargan coordinar un proyecto secreto en plena Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, el relato se acelera: la urgencia no es solo técnica, también política, y cada decisión se toma con el reloj encima.

En el centro está la construcción de la bomba atómica como una carrera contra el tiempo y contra los otros. La tensión no pasa únicamente por si el plan funciona, sino por lo que se abre después: la idea de que un logro científico puede convertirse en una amenaza imposible de desinventar.

La historia se arma con una estructura que alterna tiempos y miradas, y arranca con una audiencia judicial que pone al protagonista en el banquillo, aun cuando el “éxito” ya ocurrió. Ese ida y vuelta mantiene el suspenso y empuja una lectura más amarga: el triunfo puede llegar acompañado de una caída pública y personal.

Netflix: tráiler de Oppenheimer Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Doblado - (Universal Studios) - HD Netflix: elenco de Oppenheimer Christopher Nolan

Cillian Murphy

Emily Blunt

Matt Damon

Robert Downey Jr.

Florence Pugh

Josh Hartnett

Casey Affleck

Rami Malek

Kenneth Branagh

