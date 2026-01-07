Cuando las temporadas de premios vuelven a copar la conversación, muchas plataformas empujan títulos “obligatorios” para que el público los recupere en casa. En ese clima, Netflix sumó una película que no solo levantó estatuillas: también dejó una pregunta incómoda sobre el precio de cambiar el mundo.
Netflix apostó por la galardonada película de Christopher Nolan que todo cinefilo debe ver al menos una vez
Netflix suma una película que marcó la temporada de premios: tensión política, ciencia al límite y un protagonista que no sale ileso.
Se trata de Oppenheimer, el trabajo de Christopher Nolan que retrata a J. Robert Oppenheimer, el físico detrás del Proyecto Manhattan. Con un tono de thriller y una duración de tres horas, la historia mezcla ciencia, poder y culpa, y se apoya en un elenco enorme que sostiene la tensión de principio a fin.
De qué trata Oppenheimer, el estreno de Netflix
La película recorre la vida del científico desde su formación y su salto a los grandes centros de investigación hasta el momento en que le encargan coordinar un proyecto secreto en plena Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, el relato se acelera: la urgencia no es solo técnica, también política, y cada decisión se toma con el reloj encima.
En el centro está la construcción de la bomba atómica como una carrera contra el tiempo y contra los otros. La tensión no pasa únicamente por si el plan funciona, sino por lo que se abre después: la idea de que un logro científico puede convertirse en una amenaza imposible de desinventar.
La historia se arma con una estructura que alterna tiempos y miradas, y arranca con una audiencia judicial que pone al protagonista en el banquillo, aun cuando el “éxito” ya ocurrió. Ese ida y vuelta mantiene el suspenso y empuja una lectura más amarga: el triunfo puede llegar acompañado de una caída pública y personal.
Netflix: tráiler de Oppenheimer
Netflix: elenco de Oppenheimer
Cillian Murphy
Emily Blunt
Matt Damon
Robert Downey Jr.
Florence Pugh
Josh Hartnett
Casey Affleck
Rami Malek
Kenneth Branagh
