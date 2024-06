"Un dolor real", la película con Jesse Eisenberg y Kieran Culkin presentó su tráiler

Completan el elenco el ganador del BAFTA y nominado al Emmy Will Sharpe (The White Lotus), la nominada al Globo de Oro Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) y Daniel Oreskes (El affaire de Thomas Crown, Only Murders in the Building).

Los productores son Dave McCary (Saturday Night Live, I Saw the TV Glow), Ali Herting (Bodies Bodies Bodies, The curse), Emma Stone (Poor Things, Cruella), Eisenberg, Jennifer Semler (Theater Camp) y Ewa Puszczyska (The Zone of Interest, Cold War).

Detrás de cámara se encuentran el director de fotografía Micha Dymek (EO), la diseñadora de producción Mela Melak (Lipstick on the Glass), la diseñadora de vestuario Magorzata Fudala (The Girl with the Needle), la jefa del departamento de maquillaje Olga Neihauer (Milosc na pierwsza strone), el editor Robert Nassau (The Big Sick) y la directora de casting Jessica Kelly (X, Midsommar).