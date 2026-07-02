Sorpresa en Netflix: "Friends" vuelve a la plataforma de streaming después de 6 años + Agregar ámbito en









En 2021 Warner Bros. Discovery se llevó la serie protagonizada por Chandler, Rachel, Ross, Mónica, Phoebe y Joey a HBO Max en exclusiva.

La sitcom más exitosa vuelve al gigante del streaming.

Sin avisos ni adelantos, Netflix sorprendió a sus usuarios con la vuelta de una de las series más queridas por todos a su catálogo. Desde hoy todas las temporadas de Friends vuelven a estar disponibles en el gigante del streaming.

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En 2021 Warner Bros. Discovery se llevó la serie protagonizada por Chandler, Rachel, Ross, Mónica, Phoebe y Joey a HBO Max en exclusiva. Fue un golpe duro para los fans, desde entonces Netflix intentó llenar el vacío con Seinfeld y otras sitcoms pero para muchos no fue lo mismo.

Ahora, con un movimiento sorpresa, Netflix recupera la serie emitida entre 1994 y 2004 a seis años de su partida de la plataforma.

TODAS LAS TEMPORADAS DE FRIENDS YA ESTÁN EN NETFLIX !!! pic.twitter.com/Wgjp6PsBc1 — CheNetflix (@CheNetflix) July 2, 2026 El éxito de Friends La actriz Lisa Kudrow, reconocida por su papel de Phoebe Buffay reveló recientemente en una entrevista con The Times of London que Friends aún le genera más de u$s20 millones al año. Pero no solo a ella: es lo que perciben por derechos de autor las estrellas principales del show de los noventa, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y la propia Kudrow. No sería el caso, según The Times, del fallecido en 2023 Matthew Perry.

Aunque ya se conocía la buena relación que unió al elenco durante el rodaje de la serie, quien hizo de Phoebe durante diez temporadas recordó en su entrevista con el diario británico que los miembros del reparto se pusieron de acuerdo para ganar la misma cantidad de dinero por episodio. Así, si al principio cada uno cobraba u4S22.500 por capítulo, el éxito les dio alas para negociar juntos y conseguir un millón de dólares por episodio. Esto hizo que ella, Aniston y Cox se convirtieran en las actrices de televisión mejor pagadas del mundo en aquel momento.

El regreso de un clásico a Netflix y el acuerdo con Warner Bros. El regreso de Friends a Netflix no es casual. Desde hace meses, la plataforma ha estado cerrando acuerdos con Warner Bros. Discovery para incluir series emblemáticas que antes eran exclusivas de HBO Max. Series como Rick and Morty, Young Sheldon, The Vampires Diaries y E.R. también se sumaron en el último tiempo.

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