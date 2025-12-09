"EPiC: Elvis Presley in Concert", el documental de Baz Luhrmann presentó su primer tráiler + Seguir en









"EPiC" presenta imágenes perdidas de la legendaria, aunque a veces difamada, residencia de Elvis Presley en Las Vegas en la década de 1970.

Baz Luhrmann presentó el primer tráiler de su documental EPiC: Elvis Presley in Concert, el cineasta también fue el director de la película Elvis.

"EPiC" presenta imágenes perdidas de la legendaria, aunque a veces difamada, residencia de Elvis Presley en Las Vegas en la década de 1970. Se entrelaza con raras imágenes de 16 mm de la película del concierto de 1972 Elvis on Tour y una valiosa película de 8 mm del archivo de Graceland, junto con grabaciones redescubiertas de El Rey contando "su versión de la historia".

Tráiler de EPiC: Elvis Presley in Concert El tráiler comienza con los siniestros tonos de Así habló Zaratustra y una imagen de Presley girando nerviosamente su anillo y zapateando. "En 1969, Elvis regresó a los escenarios para comenzar una legendaria residencia en Las Vegas", se lee en la pantalla. "Durante 40 años, ha habido rumores de material perdido... Fue encontrado".

EPiC_ Elvis Presley in Concert _ Teaser Tráiler Oficial “Siempre se ha hablado entre los fans de Elvis, tanto los de toda la vida como los nuevos fans que se sumaron gracias a nuestra película Elvis, de carretes que faltan y metraje de conciertos nunca antes visto”, declaró Luhrmann al portal Deadline a principios de este año. “Durante la realización de Elvis, desde muy temprano en mi proceso tuve el privilegio de acceder a las bóvedas del estudio en lo profundo de las minas de sal de Kansas, donde se almacenan grandes cantidades de negativos de películas antiguas. Nos sorprendió la gran cantidad de metraje sin usar de Elvis: That's the Way It Is, la película del legendario Festival de Verano de 1970 de Elvis en Las Vegas, todo filmado en 35 mm anamórfico, y también de la película del concierto de gira de Elvis de dos años después, Elvis on Tour.

Neon y Universal Pictures Content Group adquirieron EPiC: Elvis Presley in Concert en octubre la cinta llegará a los cines de todo el mundo proximamente.

