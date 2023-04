Una actriz reveló haber tenido sexo con Luis Miguel cuándo el cantante era menor de edad

image.png

"Lo veo dorado con madre (a Luis Miguel). Ahora resulta que tenia 17; dorado con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champán, entonces entra y se sienta y empezamos a platicar; entonces sirve el champán y empiezo a tomar. Me pongo un cuete compadre , y me emborracho , solté el cuerpo y me planta un beso. Yo ya media jarra, pues que sucede esa noche; se dio, al otro día desperté y me pregunté ¿Qué estoy haciendo?"