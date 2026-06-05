Shakira será parte de la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México + Agregar ámbito en









Además se sumarán al show Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Shakira será parte del incio y cierre del Mundial. FIFA

Shakira interpretará la canción oficial del Mundial, "Dai Dai" junto a Burna Boy, en la ceremonia de inauguración que se celebrará en México, según informó la FIFA.

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La FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, permitiendo a los asistentes participar en actividades exclusivas y disfrutar de entretenimiento previo al partido.

El espectáculo de inauguración reunirá a algunos de los artistas más influyentes del ámbito internacional. Además de Shakira y Burna Boy, se sumarán al escenario Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos darán vida al álbum oficial del torneo, en un evento pensado para unir a fanáticos de distintas partes del mundo.

La apertura del Mundial en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, en una edición especial donde también se celebrarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos. FIFA ha adelantado que en los próximos días se confirmarán nuevos artistas invitados para las siguientes fechas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2062652763071222237&partner=&hide_thread=false Dai Dai @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026 Shakira junto a Madonna y BTS en la final del Mundial Durante el torneo, la participación de Shakira no se limitará a la ceremonia inaugural. El domingo 19 de julio, la cantante colombiana será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS, sumando un nuevo hito a su trayectoria en eventos internacionales. En paralelo a su presencia en el Mundial, Shakira ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos en junio y julio, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.