Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en la "placa planta"

El reality más famoso de la televisión mostró un formato diferente de eliminación que rápidamente generó controversia en redes sociales.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las eliminaciones más particulares y comentadas de la temporada.

Tomy Riguera se convirtió en el segundo eliminado de la temporada y también en el primero en toda la historia del reality en perder una placa creada específicamente para los jugadores que “no juegan” o pasan desapercibidos en la casa.

El momento más llamativo ocurrió cuando una planta antropomorfa ingresó a la casa con una carretilla para llevarse su valija. Fue en ese instante cuando el participante comprendió que había sido eliminado del programa.

Tras conocer el resultado, Tomy se largó a llorar y abrazó con mucha fuerza a Titi, su rival en la definición. Luego se despidió de cada uno de sus compañeros en medio de la emoción.

En ese momento, Gran Hermano convocó a todos a regresar a la galería, para que Tomás pudiera retirarse de la casa acompañado por la particular “planta”.

A diferencia de otras eliminaciones, Riguera no abandonó la casa por la puerta principal, sino que debió salir por una pequeña puerta roja ubicada en el patio.

En la votación final contra Titi, Tomy obtuvo el 59,2% de los votos negativos del público, porcentaje que determinó su salida del reality.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre la particular modalidad de eliminación y el duro momento que vivió el influencer al despedirse de la casa más famosa del país.

Santiago del Moro presentó el “derecho a réplica” en Gran Hermano

El conductor Santiago del Moro sorprendió al anunciar una novedad en esta edición de Gran Hermano “Generación dorada”, llamado el “derecho a réplica”. Se trata de una herramienta utilizada en Gran Hermano Italia diseñada para desestabilizar a sus jugadores.

Del Moro adelantó en La Cumbre (Streams Telefe) de qué trata la novedad: “Ahora se cumplen 25 años del estreno de GH en nuestro país y vamos a presentar una novedad que sale de GH Italia, que es el derecho a réplica. Lo vamos a llamar DAR: Derecho a Réplica y mañana va a entrar a hacer un derecho a réplica la expareja de Luana”.

Según los reglamentos de Gran Hermano mundial, el DAR es una herramienta que la producción utiliza para que una persona de “afuera” pueda entrar a defenderse o dar su versión de los hechos si un participante que está dentro de la casa habla de ella.

Se espera que funcione como una especie de “confrontación” para que la persona, en este caso el ex de Luana, limpie su imagen.