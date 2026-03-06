La Corte Suprema rechazó un planteo de Marcelo Corazza en el caso por explotación sexual de menores

El máximo tribunal dejó firme una resolución judicial que había ampliado su procesamiento y ordenado su detención.

El ex Gran Hermano se encutra afrontando un juicio en su contra.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo presentado por la defensa del productor televisivo y ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza , acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de menores .

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario en queja presentado por la defensa del imputado.

El planteo cuestionaba la resolución de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que había ampliado su procesamiento, modificado la calificación legal en su contra y dispuesto su detención.

La defensa de Corazza había alegado “arbitrariedad” en el fallo e insistido en que el acusado era ajeno a los hechos investigados, pero el recurso ya había sido rechazado previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Corazza recurrió entonces a la Corte Suprema con un recurso extraordinario en queja, que finalmente fue desestimado por el máximo tribunal en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Juicio contra Marcelo Corazza

Actualmente, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante el juicio oral contra Corazza y otros cuatro acusados por asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, la organización reclutaba adolescentes varones menores de edad con el objetivo de forzarlos a prácticas sexuales, abusarlos y explotarlos sexualmente.

La investigación apunta a hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones entre 1999 y marzo de 2023.

La causa se inició el 24 de octubre de 2022 a partir de una denuncia presentada ante la PROTEX, la fiscalía especializada en trata de personas.

En el expediente se señaló como presunto jefe de la banda a Francisco Rolando Angelotti, mientras que Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar fueron acusados como integrantes de la organización.

Corazza fue detenido por primera vez el 20 de marzo de 2023, liberado en abril por el tipo de calificación penal y nuevamente arrestado el 31 de mayo de ese mismo año tras una decisión de la Cámara de Apelaciones.

Posteriormente fue trasladado al penal de Ezeiza, donde permaneció detenido hasta noviembre de 2023, cuando la causa ya tramitaba en el fuero federal.

El juicio oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.