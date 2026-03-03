Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el primer participante eliminado

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene su primer participante eliminado. Después de una semana intensa con varias salidas y nuevos ingresos que descolocaron la naturaleza de la casa, el público despidió a uno de sus concursantes famosos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La placa estaba conformada por Yanina Zilli, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia, Brian Sarmiento y Solange Abraham .

Los primeros participantes en desarmar sus valijas y asegurarse una semana más en la casa más famosa del país fueron los ex hermanitos; Emanuel Di Gioia y Solange Abraham .

El juego comenzó a tensarse cuando el conductor Santiago del Moro le anunció a Brian Sarmiento que la audiencia había decidido bajarlo de la placa, dejando un mano a mano entre la ex vedette Yanina Zilli y el creador de “Gente rota”, Gabriel Lucero.

Finalmente, “el supremo” eliminó a Gabriel Lucero con el 54.8% de los votos, mientras que Yanina se quedó con el 45.2%.

Antes de ser eliminado Lucero había manifestado sus deseos por abandonar la casa de Telefe, al confesar que finalmente “no se hallaba” dentro del reality.

“Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, le confesó Lucero a otro participante, argumentando que no quiere sacrificar “su cordura”.

image

Quién es Gabriel Lucero, el creador de "Gente rota"

Lucero se presentó como “compositor de música y humorista” con una simple misión, que la gente conozca la persona detrás de los dibujos de “Gente rota”, el fenómeno de redes de animaciones basadas en audios reales de WhatsApp.

Su participación en la casa fue breve y a menudo vivía con miedo a “la cancelación” por comentarios viejos en redes o alguna cosa que pudiera incomodar a su novia, según confesó en la casa. Además de sentir que “el mal descanso” le jugó una mala pasada.

Finalmente, hablara por primera vez sobre su experiencia en la casa durante la gala de este martes.