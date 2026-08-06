A24 presentó el tráiler de "Primetime", la nueva película protagonizada por Robert Pattinson

La película esta basada en un caso real sobre un segmento de televisión estadounidense que se encargaba de poner al descubierto a potenciales pedófilos.

El estudio A24 publicó el primer tráiler de Primetime , la película basada en un caso real tiene a Robert Pattinson en el papel de Chris Hansen , presentador de To Catch a Predator (programa de la televisión estadounidense).

En este drama de suspenso, Pattinson se pone en la piel de Hansen durante un capítulo crucial en la historia del programa, que seguía a Hansen y a un equipo de cámaras mientras llevaban a cabo operaciones encubiertas para atrapar a pedófilos.

To Catch a Predator se emitió de 2004 a 2007 como un reportaje especial de investigación periódico y un segmento en horario estelar en el programa Dateline de la NBC. El programa seguía operaciones encubiertas contra potenciales pedófilos por todo Estados Unidos.

En noviembre de 2006, el fiscal adjunto del condado de Rockwall, Bill Conradt, se suicidó cuando la policía de Texas y el equipo de "To Catch a Predator" entraron en su casa con órdenes de registro y arresto. Conradt había conversado con el actor que interpretaba al niño en el programa, pero no viajó para reunirse con él. Tras el controvertido incidente, "To Catch a Predator" fue cancelado en 2008, luego de una investigación del programa "20/20" de ABC y una demanda presentada por la hermana de Conradt. Durante su emisión, el programa fue enormemente popular, y el documental de 2025 "Predators" analizó la fascinación de los espectadores por la serie y el suicidio de Conradt.

Primetime se estrenará en cines de Estados Unidos el 25 de septiembre. La película es una producción de Range Media, Icki Eneo Arlo y Square Peg. Lance Oppenheim dirige en su debut como director de largometrajes de ficción. Entre los productores se encuentran Pattinson, Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Brighton McCloskey, Lars Knudsen y Tyler Campellone.