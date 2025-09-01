Una joya escondida en Prime Video: la serie juvenil basada en un clásico del cine de terror







Se trata de una nueva adaptación de la novela y la película que marcó a toda una generación desde 1973. La serie ya está disponible en Prime Video.

La nueva serie de terror de Prime Video.

El terror suele ser el género preferido de muchos y ha evolucionado enormemente a lo largo de los años. Pero existen clásicos que marcaron generaciones y por eso sigue habiendo películas y series basadas en ellos. Recientemente, Prime Video agregó a su catálogo una remake imperdible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Sé lo que hicieron el verano pasado" es una novela de 1973, que contó con una gran adaptación cinematográfica en 1997, dirigida por Jim Gillespie. Esta película, del subgénero slasher, tiene una nueva adaptación más orientada a un público juvenil, en forma de serie.

Se lo que hicieron el verano pasado Una serie basada en el clásico de terror de 1973, en Prime Video.

De qué trata Sé lo que hicieron el verano pasado Un grupo de adolescentes está viviendo su fiesta de graduación, desarrollada en un clima festivo y alegre. Entre bailes, tragos y charlas, todo parece ir de la mejor manera, hasta el final. Cuando se están volviendo a sus casas, protagonizan un accidente automovilístico con una víctima fatal.

Creyendo que nadie los veía, ocultaron el cadáver y se juraron guardar el secreto para siempre. No obstante, sus peores pesadillas se empiezan a hacer realidad cuando, un año después, un misterioso comienza a acosarlos amenazadoramente, diciéndoles "sé lo que hicieron el verano pasado".

Prime Video: tráiler de Sé lo que hicieron el verano pasado Embed - Sé lo que hicieron el verano pasado - Tráiler oficial | Amazon Prime Video Prime Video: elenco de Sé lo que hicieron el verano pasado Madelyn Cline (Danica Richards)

Jennifer Lowe Hewitt (Julie James)

Chase Sui Wonders (Ava Brucks)

Tyriq Whiters (Teddy Spencer)

Sarah Pidgeon (Stevie Ward)