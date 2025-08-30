La serie juvenil que arrasa en Prime Video: solo seis capítulos y una historia adictiva







Basada en la trilogía de Mona Kasten, Save You, la serie de Prime Video está cargada de drama, emociones y tensión.

La serie de Prime Video que causó furor en todo el mundo.

Prime Video tiene un catálogo repleto de clásicos y nuevos estrenos. Sus películas y series, además de ser aclamadas por el público, suelen tener buena recepción en la crítica especializada. Recientemente, anunció la segunda temporada de una ficción que está entre lo más visto en su plataforma.

Se trata de Maxton Hall, que en la primera temporada cuenta con apenas 6 capítulos y fue lo más visto de Prime Video en todo el mundo. La segunda temporada se espera para el 7 de noviembre, pero siempre es un buen momento para revivir la primera.

Maxton Hall Prime Video anunció la segunda temporada de una de las series más esperadas.

De qué trata Maxton Hall, la serie furor en Prime Video La serie está basada en la trilogía de Mona Kasten. La primera temporada, particularmente en "Sálvame", estrenada en 2018. La protagonista es Ruby Bell, una joven brillante y decidida que ingresa en el exclusivo mundo de Maxton Hall gracias a una beca. Su objetivo principal es conseguir una plaza en la Universidad de Oxford, en contraste con el desinterés que muestran sus ricos compañeros de clase.

Después de olvidarse de entregar un importante documento para su carta de presentación para el ingreso, vuelve a la oficina del profesor Sutton, y descubre que está manteniendo un affaire con otra profesora, por lo que deja de tenerlo en estima y decide pedirle al director que envíe la carta de recomendación. Pero para eso, deberá lograr ciertos objetivos.

Prime Video: tráiler de Maxton Hall Embed - MAXTON HALL | Espanol Latino | Trailer Oficial Prime Video: elenco de Maxton Hall Harriet Herbig-Matten (Ruby Bell)

Damian Hardung (James Beaufort)

Sonja Weiber (Lydia Beaufort)

Eidin Jalali (Graham Sutton)

Fedja van Huet (Mortimer Beaufort)