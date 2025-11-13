Una película animada realizada con IA y producida por la UBA sobre Carlos Gardel fue premiada en Japón

El corto animado, dirigido por Matías Mera y primera película animada producida por la Universidad de Buenos Aires, junto a Cráneo Films, fue estrenado mundialmente en el 3º FIC.UBA en octubre último.

El día que me quieras. El viaje de Gardel , la primera película animada de la UBA realizada con IA generativa, ganó el Premio del Jurado a Mejor Animación en la primera edición del AI Film Festival de Japón.

A 90 años de la muerte del icónico cantor de tangos en Medellín, la película rinde homenaje a uno de los artistas argentinos más influyentes del siglo XX mediante una propuesta visual que combina animación y estética digital. El proyecto utiliza inteligencia artificial para recrear escenas emblemáticas de la vida del artista .

El cortometraje explora desde los orígenes humildes de Gardel hasta su consagración internacional, mostrando cómo creó el tango canción, filmó más de una decena de películas y grabó los primeros videoclips de la historia. La obra destaca su paso por escenarios como la Ópera de París y los estudios de Nueva York.

La incorporación de inteligencia artificial en el proceso creativo plantea nuevas posibilidades para la preservación y reinterpretación de figuras culturales, acercando la historia de Gardel a las generaciones más jóvenes.

"Este logro, en el primer festival donde exhibimos la película, es un testimonio del enorme trabajo y de la confianza depositada por la Universidad de Buenos Aires en este proyecto. La recepción de esta historia argentina a miles de kilómetros de distancia subraya el impacto perdurable y el poder de Gardel como ícono de la cultura argentina para conectar con audiencias del otro lado del planeta, en Asia", expresó en las redes sociales Matías Mera, de Cráneo Films.

El Festival de Cine de IA de Japón es el primer festival internacional del país que celebra la narración de historias impulsada por IA. Su objetivo es fomentar la innovación, el diálogo y la diversidad mediante la presentación de colaboraciones creativas entre humanos e IA.

El AI-FJ, que otorgó sus premios el martes 4 en la Base de Innovación de Tokio, reunió a cineastas, tecnólogos, investigadores y público pioneros de todo el mundo para explorar las posibilidades cambiantes del cine impulsado por la IA.