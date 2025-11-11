La UBA abre la inscripción para el ingreso en 2026: cómo y hasta cuándo anotarse







Desde el 14 hasta el 28 de noviembre estará abierta la inscripción al Ciclo Básico Común 2026 para quienes ingresen por primera vez a la UBA.

La inscripción al Ciclo Básico Común 2026 de la UBA estará abierta del 14 al 28 de noviembre, tanto para modalidad presencial como virtual.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrirá la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2026 desde el viernes 14 hasta el viernes 28 de noviembre. Esta convocatoria está destinada a todas las personas que nunca se hayan anotado en la UBA y deseen iniciar una carrera el próximo año, ya sea de manera presencial o a distancia a través de UBA XXI.

El proceso de anotación consta de tres etapas:

Preinscripción online (a partir del 14 de noviembre).

Presentación de la documentación requerida .

Selección de sede y turno en la web del CBC. Para comenzar, los aspirantes deben seguir la guía publicada en la sección de Inscripciones del sitio oficial del CBC: www.cbc.uba.ar.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 13.09.50 El CBC es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires y se compone de seis materias obligatorias. Qué es el CBC El Ciclo Básico Común (CBC) es el primer año obligatorio de todas las carreras de la UBA. Está compuesto por seis materias: dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre, y cada una incluye dos evaluaciones parciales.

Requisitos y documentación El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

Se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios". Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. Además, en febrero de 2026 también estarán habilitados estos trámites (las fechas exactas se publicarán próximamente): Pre-ingreso a la UBA: para quienes aún no lo hayan realizado.

para quienes aún no lo hayan realizado. Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní.

para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní. Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní.

para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní. Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten con SIU Guaraní.