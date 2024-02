Una película aviva el fuego de la guerra entre Rusia y Ucrania

El propio Bulgakov llevó una vida tan sobresaltada como su obra. Fue médico, dramaturgo, novelista, periodista; se casó tres veces. Cuando su familia emigró a París tras la revolución bolchevique él prefirió, junto con algunos de sus hermanos, permanecer en la Unión Soviética, y cuando fue convocado a trabajar como médico en Occidente (él admiraba a la Rusia blanca, no a la roja) ya las autoridades no le permitieron salir. Paradójicamente, Stalin sentía hacia él una relación de amor-odio similar a muchos de sus lectores .

El líder de la URSS no lo mandó a encarcelar porque adoraba su teatro, pero Bulgakov no hacía más que condenar al régimen en sus obras; particularmente, en “El maestro y Margarita”, una variación del “Fausto” de Goethe en la que el Diablo, llamado en la novela Profesor Voland, llega a la Moscú stalinista a condenar el materialismo, la falta de religión, y la censura. Entre los muchos efectos que produjo la novela en la cultura moderna puede anotarse la canción “Sympathy for The Devil”, de los Rolling Stones, ya que Mick Jagger es un apasionado fan del libro.