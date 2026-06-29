Una versión extendida de la exitosa película de terror "Backrooms" llegará a los cines

Producida con tan solo 10 millones de dólares, el filme ha recaudado más de 330 millones de dólares en todo el mundo.

Backrooms , el inesperado éxito de terror de A24 , busca atraer más público durante el fin de semana del 4 de julio. El estudio independiente relanzará Backrooms con 15 minutos de material adicional para intentar recuperar a los fans.

En la página web de la cadena estadounidense de cines AMC, la película ha sido rebautizada como Backrooms: Everything Must Go Edition . La cadena la describe como una versión con una escena post-créditos exclusiva para cines, con material adicional de Kane Parsons, el director de 20 años.

Parsons sorprendió a Hollywood, tanto por el enorme éxito de la película como por la impresionante cantidad de seguidores que había conseguido gracias a los vídeos de YouTube que grababa siendo adolescente. La nueva versión de Backrooms tendrá una duración de 2 horas y 6 minutos y se estrenará en cines el 3 de julio.

Producida con tan solo 10 millones de dólares, Backrooms ha recaudado más de 330 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia de A24, así como en uno de los estrenos más rentables del año.

La película narra la historia de un dueño de una tienda de muebles (Chiwetel Ejiofor) que descubre una infinidad de espacios liminales en el sótano de su local. Renate Reinsve interpreta a su terapeuta, y el reparto incluye a Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell.

Backrooms no es el único éxito de terror de bajo presupuesto de este verano. Focus también triunfó con Obsession, dirigida por Curry Barker, de 26 años, quien también comenzó su carrera en YouTube. Esta película ha recaudado más de 370 millones de dólares a nivel mundial y su producción costó 750.000 dólares.

El reestreno de Backrooms coincidirá con uno de los fines de semana de mayor afluencia de público en los cines. Además de competir con éxitos como Toy Story 5 de Disney y Pixar, Universal e Illumination estrenarán Minions & Monsters, un spin-off de Mi villano favorito.