Una reciente producción dentro del catálogo de Netflix llamó la atención de miles de usuarios por contar con una dramática historia que se basa en los hechos reales ocurridos durante uno de los períodos más oscuros del siglo XX y la humanidad, la Segunda Guerra Mundial.
Dura menos de 2 horas y tiene un 92% de aprobación: la estremecedora película de Netflix basada en hechos reales
Con un reparto de primera, la plataforma presenta esta historia cruda y dolorosa que te va a impactar y emocionar hasta las lágrimas.
-
Un grupo de treintañeros debe volver al colegio para terminar su último año: la película de Disney+ que es furor
-
The drama tiene fecha de estreno en HBO Max: cómo ver la comedia romántica de Robert Pattinson y Zendaya
Estrenada en 2025, la recepción del público fue muy positiva, con un nivel de aprobación del 92% en Rotten Tomatoes. Lo interesante de esta película está un poco en su forma de abordar esa época y en mostrar una historia de aquel momento que no era muy conocida: una de las primeras fugas exitosas de un campo de concentración.
De qué trata El mundo temblará
La película "El mundo temblará" desarrolla una historia ambientada en el año 1942, en plena ocupación nazi en Polonia. El escenario principal es el campo de exterminio de Chemno, uno de los primeros espacios diseñados para llevar a cabo asesinatos masivos mediante camiones de gas.
En ese contexto, prisioneros judíos eran obligados a cumplir distintas tareas forzosas, como la eliminación de evidencias de los crímenes. Entre ellos, dos hombres que estaban hartos del terror en el que vivían tomaron la riesgosa decisión de escapar del lugar para dar aviso al exterior sobre lo que de verdad estaba pasando dentro del campo.
El relato sigue a Solomon Wiener y Micha Podchlebnik, quienes intentan huir en condiciones extremas, con el objetivo de exponer la verdad. La duración total de la película es de 109 minutos y su base histórica está documentada, ya que, en enero de 1942, Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik lograron escapar del mismo campo de Chemno.
Ambos formaban parte de grupos obligados a participar en la eliminación de rastros de los asesinatos y, tras la fuga, Winer logró hacer circular información dentro de redes de resistencia, aportando uno de los primeros testimonios sobre el funcionamiento del sistema de exterminio. Por su parte, Podchlebnik sobrevivió al conflicto y volvió a contar su experiencia años después, ampliando el registro histórico de lo ocurrido.
Netflix: tráiler de El mundo temblará
Netflix: elenco de El mundo temblará
- Oliver Jackson-Cohen como Solomon Wiener
- Jeremy Neumark Jones como Micha Podchlebnik
- David Kross como Lange
- Michael Epp como Lenz
- Aleksandra Kostova como Rachel
- Michael C. Fox como Monik
- Anton Lesser como Rabbi Schulman
- Tim Bergmann como Burmeister
- Ulrich Brandhoff como Wehrmacht Officer Stangl
- Charlie MacGechan como Wolf
- George Lenz como Gustav
- Adi Kvetner como Felix
- Leonard Proxauf como Oskar
- Oliver Möller como Mobius
- Danny Scheinmann como Goldman
- Uri Roodner como Abramson