Dura menos de 2 horas y tiene un 92% de aprobación: la estremecedora película de Netflix basada en hechos reales + Agregar ámbito en









Con un reparto de primera, la plataforma presenta esta historia cruda y dolorosa que te va a impactar y emocionar hasta las lágrimas.

Basada en hechos reales, esta película te va a impactar y emocionar. Gentileza - Netflix

Una reciente producción dentro del catálogo de Netflix llamó la atención de miles de usuarios por contar con una dramática historia que se basa en los hechos reales ocurridos durante uno de los períodos más oscuros del siglo XX y la humanidad, la Segunda Guerra Mundial.

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Estrenada en 2025, la recepción del público fue muy positiva, con un nivel de aprobación del 92% en Rotten Tomatoes. Lo interesante de esta película está un poco en su forma de abordar esa época y en mostrar una historia de aquel momento que no era muy conocida: una de las primeras fugas exitosas de un campo de concentración.

El mundo temblará Esta impactante película retrata una historia muy dura, pero real. Gentileza - Netflix

De qué trata El mundo temblará La película "El mundo temblará" desarrolla una historia ambientada en el año 1942, en plena ocupación nazi en Polonia. El escenario principal es el campo de exterminio de Chemno, uno de los primeros espacios diseñados para llevar a cabo asesinatos masivos mediante camiones de gas.

En ese contexto, prisioneros judíos eran obligados a cumplir distintas tareas forzosas, como la eliminación de evidencias de los crímenes. Entre ellos, dos hombres que estaban hartos del terror en el que vivían tomaron la riesgosa decisión de escapar del lugar para dar aviso al exterior sobre lo que de verdad estaba pasando dentro del campo.

El relato sigue a Solomon Wiener y Micha Podchlebnik, quienes intentan huir en condiciones extremas, con el objetivo de exponer la verdad. La duración total de la película es de 109 minutos y su base histórica está documentada, ya que, en enero de 1942, Szlama Ber Winer y Micha Podchlebnik lograron escapar del mismo campo de Chemno. Ambos formaban parte de grupos obligados a participar en la eliminación de rastros de los asesinatos y, tras la fuga, Winer logró hacer circular información dentro de redes de resistencia, aportando uno de los primeros testimonios sobre el funcionamiento del sistema de exterminio. Por su parte, Podchlebnik sobrevivió al conflicto y volvió a contar su experiencia años después, ampliando el registro histórico de lo ocurrido. Netflix: tráiler de El mundo temblará Embed - The World Will Tremble Trailer #1 (2025) Netflix: elenco de El mundo temblará Oliver Jackson-Cohen como Solomon Wiener

Jeremy Neumark Jones como Micha Podchlebnik

David Kross como Lange

Michael Epp como Lenz

Aleksandra Kostova como Rachel

Michael C. Fox como Monik

Anton Lesser como Rabbi Schulman

Tim Bergmann como Burmeister

Ulrich Brandhoff como Wehrmacht Officer Stangl

Charlie MacGechan como Wolf

George Lenz como Gustav

Adi Kvetner como Felix

Leonard Proxauf como Oskar

Oliver Möller como Mobius

Danny Scheinmann como Goldman

Uri Roodner como Abramson

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