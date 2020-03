"Unidos": encantadora fábula animada de Pixar

No es lo mismo Mushroomtown, pueblo de hongos, que Mushroomton, lata de hongos. Tampoco es lo mismo una época donde reinaban la magia, la naturaleza y los seres mitológicos, y la época actual donde reinan los fast-foods temáticos y cosas peores, y aquellos seres están degradados o reciclados. Por ejemplo, nuestros personajes son dos hermanos elfos iguales a cualquier adolescente, salvo por el color y las orejas. Y la madre es una elfa igual a cualquier madre, salvo por el color, las orejas, su relación con un centauro chicano y su acuerdo con una mantícora para salir en busca de sus retoños, que andan por zona de riesgo buscando una Gema Fénix para completar un hechizo. No saben que eso despertará la furia de un enorme monstruo hecho de hormigón y cara, no diremos de qué tiene la cara. Tampoco diremos qué clase de ser viviente es una mantícora, sólo que se parece a Whoopi Goldberg.