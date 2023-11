Venom 3 retrasa su fecha de estreno

La muy esperada tercera entrega de la franquicia de superhéroes Venom ya no llegará a la pantalla grande el próximo invierno.

Venom 3 con Tom Hardy

En la tercera entrega de la serie, Tom Hardy regresa como el letal protector Venom. Está dirigida por Kelly Marcel, quien también escribió el guión con la historia de Marcel y Hardy. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy y Hutch Parker están produciendo.

Los recién llegados a la franquicia Juno Temple y Chiwetel Ejiofor también protagonizarán la película. En cuanto a la trama, la mayoría de los detalles se han mantenido en secreto.

Venom 3 se une a una larga lista de películas cuyas fechas de estreno se han retrasado debido a las huelgas de escritores y actores que duraron meses, y seguramente habrá más cambios en los días y semanas venideros.

Otras películas de Sony afectadas incluyen Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que debía estrenarse el 29 de marzo de 2024, pero desde entonces se ha eliminado del calendario por ahora. El estudio también reubicó Kraven the Hunter de Aaron Taylor-Johnson del 6 de octubre de este año al 30 de agosto de 2024.