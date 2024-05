Verónica Llinás sigue internada: los detalles sobre su salud

En diálogo con el portal Teleshow, la producción de la obra dio nuevos detalles de su estado. Desde de la producción de Antígona en el baño resaltaron: “La acaban de pasar a una habitación. No sé cuántos días vamos a estar acá, pero ella está bien de ánimo . Hace un rato le sacaron la cánula para probar cómo suturaba y se mantuvo bastante bien. Si sigue así, y los análisis que le hacen este jueves dan bien, puede que le den el alta”.

La internación de Verónica Llinás

El pasado fin de semana, Verónica Llinás había llevado su exitosa gira teatral a Uruguay, presentando varias funciones de la pieza Antígona en el Baño. Sin embargo, la actriz tuvo que ser internada debido a un cuadro respiratorio agravado por fiebre alta, según informó la periodista Ana Laura Román en sus redes sociales.

"Le subió bastante la fiebre. Me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio", informó Ana Laura Román.

"Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención", agregó y reiteró las altas temperaturas que tenía Verónica: "Volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo", finalizó.