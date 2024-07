Video: se filtraron imágenes del ensayo final de Lady Gaga antes de la apertura de los Juegos Olímpicos

La artista, protagonista junto a Joaquin Phoenix de la ansiada película Joker: Folie à Deux, se encuentra en los preparativos finales con pruebas de sonido, vestuario, bailarines y producción. Se espera que junto a Céline Dion presenten en la inauguración una versión de "La Vie en Rose" de Edith Piaf.

WhatsApp Video 2024-07-26 at 12.29.28 PM.mp4 Se espera que Lady Gaga haga su interpretación de "Mon Truc En Plume" por Zizi Jeanmaire. @RDTLadyGaga

La presentación musical de Lady Gaga fue confirmada por el medio The Hollywood Reporter aunque se desconoce con certeza qué canciones y versiones interpretará para su show. En cuanto a al legendaria Céline Dion, el periódico francés Le Parisien informó que tendrá un "regreso triunfal" y que interpretará L'Hymne à l'amour de Édith Piaf.

Ambas cantantes fueron vistas esta semana en la previa de los Juegos Olímpicos y causaron furor en las calles parisinas frenando para saludar a todos los fans que se acercaban hacia ellas. Lady Gaga fue vista en la mañana de ayer en las afueras del hotel de lujo en París, Le Royal Monceau.

La emotiva aparición de Céline Dion, la cantante canadiense y del reconocido tema My Heart Will Go On, se produce varios meses luego de que en 2022 revelara su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, lo que provocó un giro radical en su vida, la cancelación de giras y la grabación del docuemntal de su vida.

En medio de altas expectativas e incertidumbre por la confirmación de ciertas figuras famosas, la cantante de Bad Romance podría compartir también escenario en el río Sena junto a Dua Lipa, Ariana Grande y la francesa Aya Nakamura.